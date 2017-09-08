أندية "البريمرليغ" تتفق على إحداث تغييرات في سوق الانتقالات

اجمعت اندية الدوري الإنجليزي على اتخاذ قرار ينص على غلق سوق الانتقالات الصيفية قبل أول مباراة من الموسم الجديد في "البريمرليغ"، وخلافا لما جرى عليه الحال خلال المواسم الماضية ستغلق نافذة سوق الانتقالات خلال الصيف القادم قبل انطلاق الدوري، وبالضبط يوم الخميس09أوت2018 على الساعة الخامسة مساءا أي قبل يوم أو يومين من أول مباراة في الموسم الجديد والتي ستقام إما يوم 10 أو 11 أوت 2018، أتي هذا القرار للسماح للمدربين بالتحضير مع كامل تعداد اللاعبين لبداية الموسم الجديد، بعد أن أبدى بعض المدربين امتعاضهم من مشاركة بعض اللاعبين في التربص التحضيري وكذا في المباريات الأولى في الموسم مع الفريق وانتقالهم نحو فرق أخرى قبل إغلاق سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن هذا القرار ينطبق على صفقات الشراء فقط، ما يعني أن أندية الدوري الإنجليزي لن يكون بمقدورها تسجيل لاعبين بعد انطلاق الدوري لكن سيكون بمقدورها بيع لاعبيها لأندية تنشط في دول أخرى تعتمد تاريخ 31 أوت أو بعده كموعد لإغلاق سوق الانتقالات