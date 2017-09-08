إنييستا يُكذب ادعاءات رئيس برشلونة ويضع الإدارة في ورطة جديدة

تعيش إدارة برشلونة مرحلة صعبة بعد فشلها في سوق الانتقالات الصيفية ما جعل الكثيرين يطالبون بسحب الثقة من المسؤولين الحاليين

وكان جوسيب ماريا بارتوميو قد كشف في حديثه يوم أمس لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه توصل لاتفاق مبدئي من أجل تجديد عقد أندريس إنييستا الذي ينتهي صيف 2018، وهو الأمر الذي نفاه "الرسام" صبيحة اليوم بعد وصول إلى المطار رفقة المنتخب الإسباني عائدا من مواجهة ليشتنشتاين، حيث سأله أحد الصحفيين قائلا: "هل صحيح أنك توصلت لاتفاق مبدئي لتجديد عقدك مع الإدارة" فرد قائلا: "لا".

تكذيب إنييستا لادعاءات رئيس النادي الكتالوني أعاد للأذهان السيناريو الذي اعتمدته إدارة "البارصا" خلال الميركاتو بدايته من إيهام جماهيرها أن نايمار باق مع الفريق، حيث صرح جوردي ميستري نائب الرئيس أن "نايمار باق بنسبة 200%" قبل أن يرحل في الأخير نحو باريس سان جيرمان، وبعدها أتت تصريحات روبيرت فيرنانديز الذي قال بأن النادي سيحسم صفقة أو اثنتين قبل إقفال السوق، لتعيش الجماهير صدمة حقيقية بعد فشل الإدارة في حسم أي صفقة خلال الأيام الأخيرة للميركاتو رغم استهدافها للعديد من النجوم يتقدمهم كوتينيو ودي ماريا.