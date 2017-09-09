تعيين بيراف عضوا في لجنة العلاقات العامة و التطوير الاجتماعي بالرياضة

تم تعيين رئيس اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية مصطفى بيراف ضمن لجنة العلاقات العامة و التطوير الاجتماعي بالرياضة التابعة للجنة الاولمبية الدولية, حسب ما علمت يوم الجمعة واج من الهيئة الاولمبية الجزائرية.

و كتب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ في رسالة التعيين التي وجهها الى بيراف: "لقد سعدت بمقابلتكم مؤخرا ببودابيست على هامش البطولة العالمية للجيدو. بعد المحادثات التي جمعتنا اعينكم كعضو ضمن لجنة العلاقات العامة و التطوير الاجتماعي بالرياضة التي ستعقد اجتماعها المقبل يوم 6 نوفمبر (00ر09- 00ر18) بلوزان. شكرا مسبقا على مشاركتكم القيمة".و يترأس هذه اللجنة التي تعتبر من بين الاهم بالهيئة الدولية الوزير الايطالي السابق ماريو بيسكانتي وتضم العديد من الشخصيات المرموقة على غرار البريطاني سباستيان كو و المغربية نوال المتوكل و الامير حسين من الاردن و رئيس المجر السابق بات سميث.