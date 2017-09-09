مهدي مصطفى ينتقل إلى قبرص

تعاقد المدافع الدولي الجزائر السابق مهدي مصطفى سبع, مع نادي بافوس (الرابطة الأولى القبرصية لكرة القدم), قادما من نادي باستيا (الرابطة الثانية الفرنسية لكرة القدم), حسبما نشره النادي القبرصي عبر حسابه بتويتر دون الكشف عن مدة العقد

وكان مهدي مصطفى (34 عاما) يرتبط بعقد مع النادي الفرنسي إلى غاية 2018 بعد تجديده لموسين إضافيين عام 2016. وتقمص الجزائري سابقا ألوان فريق أولمبيك نيم (2007 - 2011), نادي أجاكسيو (2011 - 2014) و كذا نادي لوريون (2014 - 2015). و ستكون تجربة قبرص الأولى من نوعها بالنسبة لمصطفى الذي لم تتسنى له الفرصة من قبل للعب خارج البطولة الفرنسية.ورغم أنه لاعب متعدد المناصب, لكنه غالبا ما شارك في منصب الجناح الأيمن.وتقمص مصطفى ألوان المنتخب الجزائري في 26 مباراة كما سجل حضوره في كأس العالم 2014 بالبرازيل, تحت قيادة المدرب الوطني السابق البوسني وحيد حاليلوزيتش