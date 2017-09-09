أول هزيمة لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني

تعرض بايرن ميونيخ للهزيمة الأولى في الدوري الألماني هذا الموسم على يد مضيفه هوفهايم بنتيجة هدفين دون رد وسجل مارك أوث هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 27، فيما فشلت كل محاولات زملاء ليفاندوفسكي لتعديل النتيجة خلال المرحلة الأولى، الشوط الثاني كانت بدايته نارية لأشبال المدرب الشاب جوليان نغيلسمان حيث لم تكد تمض سوى 6 دقائق حتى أضافوا ثاني الأهداف عن طريق أوث أيضا، ورغم التغييرات التي أحدثها المدرب أنشيلوتي إلى أن البايرن فشل في العودة في المباراة ليتعرض لأول هزيمة هذا الموسم، وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 6 نقاط بعد 3 جولات، فيما رفع هوفنهايم رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر بوروسيا دورتموند.