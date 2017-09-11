إنطلاق دوري أبطال أوربا بمبارات يوفنتوس برشلونة

ستبدأ عجلة قطار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالدوران، غدا، بثماني مباريات، ضمن دور المجموعات، أبرزها مواجهة فريق برشلونة الإسباني، وضيفه يوفنتوس الإيطالي

وستقام مباراة برشلونة ويوفنتوس، على ملعب "كامب نو"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تشهد مواجهة ثانية بين فريق أولمبياكوس اليوناني وضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي.ويلتقي العملاق الكاتالوني بالليوفي، في إعادة لمواجهتهما في الدور ربع النهائي لنسخة العام الماضي من التشامبيونز ليغ، وانتهى لقاء الذهاب حينها، بفوز ساحق للسيدة العجوز على البرسا (3-0)، في ملعب "يوفنتوس أرينا"، في مدينة تورينو، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، على ملعب "كامب نو".ويسعى فريق برشلونة إلى استعادة اعتباره، والثأر لخروجه أمام اليوفي من الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة، من دون أن يهز شباكه ولو لمرة واحدة. بينما سيحاول الفريق الإيطالي الخروج من ملعب خصمه بنتيجة إيجابية، لكي يثبت جدارته، بالرغم من التغييرات الكبيرة التي طرأت على تشكيلة الفريقين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفوف الفريقين