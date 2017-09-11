فرانشسيكو توتي يستعد لدخول مجال التدريب

كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبور" الإيطالية أن أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي والذي إعتزل ميادين كرة القدم هذه الصائفة يستعد لدخول ميدان التدريب من خلال خوض دروات في المركز التدريبي لنادي روما، وهذا للحصول على ديبلوم التدريب فئة "ب"، والذي سيمكنه من الإشراف على الفئات الشبانية وبعض الفرق الهاوية، وصرح توتي في هذا الصدد: "مجال التدريب يستهويني، ولكن في الوقت الراهن لا أفكر فيه كثيرا، مع الشخصية التي أمتلكها لا أعرف إذا كنت ما قادرا على إدارة مجموعة من اللاعبين".