مانشستر يونايتد يدشن عودته لدوري الأبطال بثلاثية رائعة

وواجه مورينيو أول مشاكل اللقاء بعد أن اضطر لإقحام فيلايني كبديل لـ بوغبا الذي تعرض لإصابة عضلية في الدقيقة 19، لكن النجم البلجيكي كان عند حسن ظن مدربه وسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 35 برأسية رائعة، وأضاف روميلو لوكاكو هدف "الشياطين الحمر" الثاني في الدقيقة 53 مستغلا تمريرة من بليند، فيما اختتم البديل راشفورد مهرجان أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 84، وتصدر مانشستر يونايتد المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيسكا موسكو الذي عاد بـ 3 نقاط ثمينة من البرتغال بعد فوزه المثير على بنفيكا بنتيجة 2-1.