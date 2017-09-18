غوارديولا يشيد انتفاضة أغويرو

أرسل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، تذكيرا بكفاءته العالية، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال فوز مانشستر سيتي 6- 0 على واتفورد، ليتصدر فريقه الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت الماضي. وهذه المرة العاشرة التي يسجل فيها أغويرو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة مع سيتي، ليرفع رصيده إلى 175 هدفا، وبفارق هدفين عن إيريك بروك الهداف التاريخي للنادي، لكن الغريب أن مستقبله كان محل شك بعد انضمام الشاب غابرييل خيسوس. وثارت تكهنات بخصوص إمكانية أن يشارك اللاعب البرازيلي البالغ عمره 20 عاما، والذي انضم لسيتي في جانفي الماضي، إلى جانب أغويرو في أسلوب غوارديولا الذي يعتمد على التمرير بسلاسة. وسجل خيسوس 12 هدفا في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي، وهز شباك واتفورد مرة واحدة. لكن أغويرو أحرز في المقابل ستة أهداف في 6 مباريات في كل المسابقات هذا الموسم، وبات يشكل ثنائيا خطيرا مع خيسوس وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «أرقام أغويرو تتحدث عن نفسها.. إنه مذهل». وأضاف: «أنا سعيد جدا خاصة بهدفه الثالث لأنه كان ذكيا جدا وسريعا في المنطقة، وكان لديه القدرة على التفوق على لاعب أو لاعبين والتسجيل، أنا سعيد من أجله لأننا نحتاجه ونحتاج إلى أهدافه». وتابع: «من المهم لنا أن ينجح المهاجمان في تسجيل الأهداف، عندما جاء غابرييل الموسم الماضي لا يمكن أن ننسى أنه خاض 7 أو 8 مباريات فقط لأنه أصيب مباشرة». وواصل غوارديولا: «سجلنا عددا قليلا من الأهداف الموسم الماضي لذا اعتقدنا أنه ربما ينبغي مشاركتهما معا.. إنه مقاتل ويساعدنا بطرق عديدة جدا، يملك قدرة على تسجيل الأهداف». وسجل سيتي 13 هدفا في 5 مباريات ونجح خلال أسبوع واحد في الفوز 5- 0 على ليفربول في الدوري الإنجليزي، و4- 0 على فينورد في دوري أبطال أوروبا. لكن غوارديولا قلل من أهمية ذلك بعدما بدأ الموسم الماضي بشكل مشابه قبل أن يفشل في إحراز أي لقب في النهاية. وقال غوارديولا: «بدأنا الموسم الماضي بشكل مشابه وفزنا في عشر مباريات متتالية، نحن لا نزال في بداية الموسم لكننا ندرك تماما المطلوب فعله». وأضاف: «تقديم مثل هذا الأداء واللعب بهذه الطريقة يعود في المقام الأول إلى كفاءة اللاعبين، بوسعنا الفوز على أرضنا وخارجها ولا يهم المكان، نحن نلعب كرة القدم من أجل الهجوم وهذا ما فعلناه».