ريال مدريد يتجاوز الغيابات ويهزم سوسيداد

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 - 1 على مضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الرابعة للمسابقة يوم الأحد.

وارتفع رصيد الريال (حامل اللقب) إلى ثماني نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف سوسييداد، صاحب المركز الثالث، الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.وتحدى الريال غياب مجموعة كبيرة من عناصره الأساسية في المباراة، بعدما افتقد خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو للإيقاف، بالإضافة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ولاعب الوسط الألماني توني كروس والكرواتي ماتيو كوفاسيتش للإصابة.وافتتح المهاجم الشاب بورخا مايورال التسجيل للريال في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل كيفن رودريغيز لسوسييداد في الدقيقة 28.وعاد الريال للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 36 ،بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق كيفن رودريغيز، الذي حاول إبعاد تمريرة عرضية من مايورال ولكنها سكنت شباك فريقه.وأطلق الريال رصاصة الرحمة على آمال سوسييداد في التعادل، بعدما أحرز النجم الويلزي غاريث بيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، مسجلا هدفه السادس والخمسين خلال مسيرته مع الفريق في المسابقة.وبتلك النتيجة، صالح الريال، الذي حقق فوزه السادس على التوالي على الفريق الباسكي في البطولة، وأسعد جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب سقوط الفريق في فخ التعادل مع ضيفيه فالنسيا وليفانتي في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة.