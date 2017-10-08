مسؤول إنجليزي: مونديال 2022 سينتقل من الدوحة إلى لندن

أبدى مسؤول في اتحاد القدم الإنجليزي ثقته بأن بلاده ستحتضن مونديال كأس العالم 2022 الذي من المفترض أن يقام في قطر بعدما زادت الاتهامات تجاه الدوحة بأنها حصلت على الأصوات بطريقة مشبوهة، إضافة إلى الأزمة السياسية التي تعيشها حالياً بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأبلغ مصدر مسؤول في اتحاد القدم الإنجليزي "لم تكشف عن اسمه" صحيفة "دايلي ستار" يوم السبت، غداة نشر تقرير سري عن احتمالية سحب تنظيم كأس العالم من قطر: كان حصول قطر على تنظيم كأس العالم خطأ من الأساس، والآن إنجلترا مستعدة لعودة المونديال إليها، ويمكننا الحصول على حق تنظيم مونديال 2022 بين عشية وضحاها، لقد تأخرنا كثيراً بالحصول على تنظيم البطولة على الرغم من أننا نملك تاريخاً جيداً في تنظيم البطولات الكبرى مثل كأس أوروبا 1996 وأولمبياد لندن 2012.

وواصل: مدننا تستوعب كافة الجماهير، ووسائل النقل والبنى التحتية لدينا جاهزة، كما أن ملاعبنا في أعلى مستويات الجودة، وذلك في إشارة إلى أعمال البناء التي تقوم بها الدوحة لتجهيز البلاد لاحتضان كأس العالم بعد 5 أعوام، وسط مخاوف من تأخير إنجاز بعض الأعمال الخاصة بالبنى التحتية والملاعب.

وكانت "بي بي سي" قد نشرت يوم الجمعة تقريراً سرياً عن احتمال سحب تنظيم كأس العالم من قطر بسبب الأزمة السياسية مع جيرانها الخليجيين، محذراً شركات البناء من الدخول في مشاريع كأس العالم بسبب وجود خطر حقيقي حول عدم قدرة الدوحة على تسديد دفعاتهم المالية، ووجود شبهات فساد في المشاريع المخصصة لتنظيم المونديال.