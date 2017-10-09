السيسي يستقبل المنتخب المصري ويكافئهم بمليون ونصف جنيه لكل لاعب

إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الإثنين بقصر الإتحادية، تشكيلة المنتخب القومي التي حققت التأهل التاريخي لمونديال روسيا، بفوزها المثير في آخر الأنفاس على حساب الكونغو، ما سمح لزملاء القائد عصام الحضري بإقتطاع تأشيرة العبور للعرس العالمي بعد غياب دام 28 سنة كاملة، أين قام بتهنئتهم نظير هذا الإنجاز الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي قدم مكافأة مغرية للتشكيلة المصرية قدرت بحسب مصادر إعلامية مصرية بمليون ونصف جنيه لكل لاعب.