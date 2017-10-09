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الفيفا تعلن عن قائمة المرشحين للظفر بالكرة الذهبية 2017

  09 أكتوبر 2017 - 12:35   قرئ 4 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
الفيفا تعلن عن قائمة المرشحين للظفر بالكرة الذهبية 2017

تم التعرف أمس على قائمة الـ30 لاعبا المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية لسنة 2017، أين نشرت صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة، أسماء اللاعبين الذين ضمتهم القائمة، التي عرفت بعض المفاجآت بتواجد بعض العناصر التي قدمت موسم كروي في المستوى ضمنت من خلاله تواجدها مع أبرز النجوم الحاليين في المستديرة عبر العالم.

ويعتبر نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كرستيانو رونالدو أبرز مرشح للتتويج بجاهزة هذه السنة، نظرا للإنجازات التي حققها مع "الميرنغي" الموسم الفارط وبات قريبا من الظفر بالكرة الذهبية الخامسة له في مشواره الكروي ويعادل رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعتبر المنافس الأبرز "للدون"، دون أن ننسى البرازيلي نيمار دا سيلفا المرشح بقوة هو الآخر.

وضمت القائمة أسماء كل من الكرواتي لوكا مودريتش، الأورغواياني لويس سواريز، الأرجنيتي ديبالا، والبرازيلي مارسيلو، بالإضافة للفرنسي كانتي.

تجدر الإشارة إلى أن القائمة عرفت تواجد بعض الأسماء لأول مرة على غرار النجم البلجيكي مرتينس، وحارس أتليتلكو مدريد أوبلاك، والنجم الصاعد للكرة الفرنسية مبابي.

 

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