المغرب يسلم الفيفا ملف استضافة مونديال 2026

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه سلم ملف ترشيح البلد لاستضافة كأس العالم عام 2026، لنظيره الدولي (فيفا)، الجمعة.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب، إن "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد) وضعت رسميا يومه الجمعة 13 أكتوبر 2017، ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وذلك بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا - بزيورخ السويسرية".

وأضاف البيان: "سلم الملف المغربي الكاتب العام للجامعة السيد طارق ناجم للأمينة العامة للفيفا السيدة فاطمة سامورا، وكذا لأعضاء لجنة ترشيحات كأس العالم 2026".

وقبل أشهر أعلن المغرب نيته للتقدم بطلب لاستضافة مونديال 2026، بعد 4 محاولات سابقة باءت جميعها بالفشل.

ويسعى المغرب لأن يكون ثاني بلد أفريقي ينظم كأس العالم لكرة القدم، بعد النسخة الأولى في القارة التي أقيمت عام 2010 في جنوب أفريقيا.

وسيكون على الملف المغربي منافسة ملفات أخرى لدول أعلنت رغبتها بتنظيم الحدث الرياضي الأكبر، هي كندا والمكسيك وكولومبيا والولايات المتحدة وكازاخستان، بالإضافة إلى ملف مشترك لأستراليا ونيوزيلندا.