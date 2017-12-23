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الفارق أصبح 14 نقطة مع لقاء متأخر لمدريد

البارصا تهين الريال وتحسم لقب «الليغا»

  23 ديسمبر 2017 - 20:04   قرئ 70 مرة   0 تعليق   رياضة دولية
البارصا تهين الريال وتحسم لقب «الليغا»

حسم نادي برشلونة كلاسيكو الأرض الذي جمعه بالغريم التقليدي ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو أمس، لصالحه بثنائية نظيفة، ليقطع بذلك رفقاء ليونيل ميسي شوطا كبيرا نحو استعادة لقب الليغا من الريال.

فاز نادي برشلونة على مضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو الإسباني، وكانت مباراة أمس، التي تندرج ضمن مجريات الجولة 17 من الليغا، في اتجاه واحد، حيث سيطر الزوار بالطول والعرض على أجواء اللقاء، وبعدما انتهت المرحلة الأولى بالتعادل السلبي، كانت الإثارة حاضرة في الشوط الثاني بهدف سواريز في الدقيقة 54، وبعدها بـ 10 دقائق زادت متاعب النادي الملكي بتلقي مدافعه كارفاخال بطاقة حمراء بسبب لمسه كرة داخل منطقة العمليات، وأعلن الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز عن ركلة جزاء سددها البرغوث الأرجنتيني ميسي بنجاح مهديا الهدف الثاني لفريقه، ليضيف أليكس فيدال الهزف الثالث في الدقيقة 93 وبهذه النتيجة عمق البارسا صاحب الصدارة الفارق عن الريال إلى 14 نقطة كاملة مع مباراة متأخرة لأشبال زيدان أمام ليغانيس، ليحسم أبناء منطقة الكاتالان الليغا بشكل مبكر، باعتبار أن فارق 11 نقطة في حال فوز الريال بلقائه المتأخر سيكون صعبا جدا تعويضه.

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