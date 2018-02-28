الناخب الوطني يناقض نفسه ويتحدث عن الخبرة

بلكالام يطرق أبواب العودة وعبيد يعوض سليماني في قائمة مارس

اختتم تربص المنتخب المحلي زمس، بعدما انطلق يوم الأحد الماضي وعرف غياب حارس أتليتيك بارادو موساوي من يومه الأول، في حين غاب عن اليوم الثاني والأخير زميله في النادي إسلام عروس ولاعب وفاق سطيف عبد القادم بدران.



غادرت العناصر المحلية مركز تحضير المنتخبات الوطنية سيدي موسى صبيحة أمس، بعد تربص دام ليومين فقط تحت إشراف الناخب الوطني رابح ماجر، الذي قرر اختتام التربص بمباراة تطبيقية بين اللاعبين دامت 35 دقيقة في كل شوط، وتكفل مساعد الناخب الوطني جمال مناد بقيادة أحد الفريقين، بينما قاد المساعد الآخر إيغيل مزيان الفريق الثاني، في حين اكتفى ماجر بمعاينة اللاعبين المحليين ودوّن العديد من الملاحظات، لاسيما أنه برمج هذا التربص في هذا الوقت بالذات من أجل اختيار بعض العناصر التي يمكنها دخول قائمة المنتخب الأول المنتظرة مارس الداخل تحسبا لمباراتي تنزانيا وإيران الوديتين. وفي هذا الصدد، أبرزت مصادرنا أن رابح ماجر فتح أبواب عودة سعيد بلكالام إلى المنتخب الأول بداية من أسبوع الفيفا المقبل، بعدما اطلع على مستواه الكبير، وأضافت مصادرنا أن اللاعبين شافعي وعروس سيكونان حاضرين في قائمة شهر مارس أيضا، إلى جانب أمين عبيد الذي سيعوض إسلام سليماني الذي سيغيب بداعي الإصابة.

ماجر يقع في المحظور ويوصد الأبواب في وجه الشباب

أكد الناخب الوطني رابح ماجر رضاه التام عمها شاهده في تربص المحليين، وأبرز أن هناك عدة عناصر أقنعته بمستوياتها، إلا أن مدرب الخضر غلق الأبواب في وجه اللاعبين الشباب، وكشف حاجته إلى عناصر الخبرة في الوقت الراهن، بسبب ضيق الوقت، وهو ما يتنافى مع ما صرح به ماجر في وقت سابق حينما أكد أنه سيبني منتخبا شابا. وقال مدرب المنتخب الوطني عقب ختام التربص: «فسلفتنا واستراتيجيتنا تفرض علينا الاعتماد على لاعبين في أعلى مستوى، بإمكانهم مواجهة نظرائهم الأفارقة الذين يمتلكون خبرة كبيرة في ملاعب القارة السمراء، وهدفنا يبقى دائما تشكيل منتخب قوي يضم لاعبين ينشطون في الخارج وآخرون في الدوري المحلي». وأضاف خليفة لوكاس ألكاراز في السياق ذاته: «نحن نعمل حتى 2019، واللاعبون الشباب بإمكانهم الانتظار إلى ما بعد ذلك، لأننا لسنا بصدد تكوين فريق شاب يستعد لمونديال 2022، وهدفنا على المدى القريب جدا هو التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019». وختم لاعب بورتو البرتغالي حديثه حول هذه النقطة قائلا: «الذهاب بعيدا في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، يتطلب لاعبين يملكون خبرة وروحا قتالية، ويدركون جيدا ما ينتظرهم في إفريقيا، أما الباقون فعليهم الانتظار إلى ما بعد 2019».

ل ص