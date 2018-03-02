ملعب تيزي وزو يفجر قنبلة جديدة والقرار الأخير بيد زطشي

صنعت قضية ملعب مباراة ربع نهائي السيدة الكأس بين شبيبة القبائل واتحاد البليدة الحدث في الوسط الكروي الجزائري، بعدما أعلنت إدارة تشكيلة مدينة الورود مقاطعتها المباراة بعد تأهيل ملعب 1 نوفمبر لاحتضان اللقاء.

عادت بعثة لجنة الكأس التي أرسلتها الفاف إلى مدينة تيزي وزو من أجل معاينة مدرجات ملعب 1 نوفمبر بأخبار إيجابية، تفيد بأن ملعب الكناري يستوفي الشروط اللازمة لاحتضان مباريات الكأس بداية من دور ربع النهائي، مما جعل مسؤولي الكرة يتصلون بنظرائهم من الشبيبة ويطمئنونهم بأن لقاء ربع النهائي سيبقى بملعبهم وأمام جماهيرهم، بعدما عرضت الفاف في بادئ الأمر على الشبيبة نقله إلى ملعب 5 جويلية، وهي الأخبار التي انتشرت بسرعة البرق بين أنصار الكناري لتصل معاقل المنافس اتحاد البليدة، مما جعل إدارة هذا الأخير تعلن انسحابها من منافسة السيدة الكأس، لاسيما أنها أكدت أن الفريق تعرض لمؤامرة من طرف أشخاص يسعون لإقصائه ومساعدة الكناري على التأهل، لتضاف بذلك حلقة جديدة من مهازل الكرة الجزائرية التي لا تكاد تنتهي. وأمام كل ما يحدث، يلتزم رئيس الفاف خير الدين زطشي بالصمت، في حين أكدت أطراف فاعلة في الرياضة الجزائرية أن القرار الأخير بخصوص مكان إجراء اللقاء سيتخده زطشي، وسيكون بنسبة كبيرة إبقاء اللقاء في تيزي وزو.

عليم: «البليدة تعرضت للظلم وتبعيات المقاطعة لا تخيفنا»

أكد رئيس اتحاد البليدة شعيب عليم أن فريقه قرر مقاطعة لقاء ربع نهائي السيدة الكأس أمام شبيبة القبائل، مشيرا إلى أن الاتحاد تعرض للظلم، بعدما ضغطت بعض الأطراف من أجل خرق القانون وتأهيل ملعب 1 نوفمبر رغم عدم استيفائه الشروط المنصوص عليها، وقال: «قررنا مقاطعة مباراة الكأس، وأؤكد أننا لن نلعبها بسبب الظلم الذي نتعرض له، صحيح أننا لم نتلق أي قرار رسمي من الفاف أو اللجنة المنظمة للكأس، لكننا لن نلعب اللقاء، لأنها قضية مبدأ قبل كل شيء». وفي ختام حديثه، أكد عليم أن البليدة لا تخشى أي عقوبة قد تنجر عن قرار المقاطعة، وختم قائلا: «لدينا من يدافع عنا».

ملال: «قرارانا سيكون بعد تحديد مكان إجراء اللقاء»

أوضح رئيس شبيبة القبائل شريف ملال أن إدارته لم تتلق أي أخبار من مسؤولي الكرة عن مكان إجراء لقاء فريقه أمام الضيف اتحاد البليدة الذي كان مقررا أن يلعب اليوم، وقال: «لا شيء رسمي إلى حد الآن، ونحن ننتظر القرار النهائي وقد قدمنا كل الدلائل للجنة المعاينة التي أرسلتها لجنة الكأس». ورد ذات المتحدث في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس بخصوص إمكانية قبول لعب ربع النهائي خارج تيزي وزو قائلا: «لن أعلق على الأمر، وعندما تقرر اللجنة مكان إجرائه سنتخد قرارانا المناسب». كما أبرز ملال أن الشبيبة لا تمانع لعب اللقاء يوم الإثنين أو الثلاثاء بقدر ما يهمها حل المشكلة سريعا، كما أكد رئيس الكناري أنه جاء إلى الفريق لإنقاذه من شبح السقوط، إلا أن الذهاب بعيدا في منافسة الكأس سيكون أمرا رائعا على حد قوله، مبرزا أنه يتمنى التتويج باللقب مع الفريق.