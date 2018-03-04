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الوفاق يبعث آمال العميد في المنافسة على البطولة

المولودية «شيعة وشبعة» ولا حديث إلا عن النجمة التاسعة

  04 مارس 2018 - 11:07   قرئ 44 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
المولودية «شيعة وشبعة» ولا حديث إلا عن النجمة التاسعة

حسمت تشكيلة العميد تأشيرة التأهل إلى المحطة ما قبل الأخيرة من منافسة كأس الجمهورية بفوزها أداء ونتيجة على ضيفها مولودية بجاية، في لقاء أنهاه العاصميون بثنائية نظيفة رفعوا بها معنوياتهم قبل سفريتهم إلى نيجيريا.

حقق فريق مولودية الجزائر الأهم عندما أكرم ضيفه مولودية بجاية بثنائية نظيفة وضعت العميد في المربع الذهبي من منافسة كأس الجمهورية، التي أصبحت مطلبا جماهيريا وهدفا رئيسا لأسرة المولودية الباحثة عن الانفراد بالرقم القياسي في عدد ألقاب السيدة الكأس وخطف التاسعة، وأمتع أشبال برنار كازوني أنصارهم الذين توافدوا على ملعب 5 جويلية بأعداد غفيرة بالأداء والنتيجة، وأثبت حشود وزملاؤه نواياهم في لعب الأدوار الأولى هذا الموسم والتألق في جميع المنافسات التي يلعبها الفريق تحت إشراف كازوني نفسه الذي قال إن فريقه سيلعب دائما على الجبهات الثلاث. وكبرت أحلام المولودية في خطف اللقب التاسع في منافسة الكأس، وأجمعت أسرة المولودية من لاعبين وطاقم فني وحتى إداريين على أن الفريق لا يفضل أي منافس في الدور ما قبل الأخير، بل يتمنى الجميع الاستفادة من أفضلية الاستقبال مما سيعبد الطريق نحو التاسعة، خاصة أن النهائي مبرمج بملعب 5 جويلية الأولمبي.
الإصابة تحرم درارجة من سفرية نيجيريا
عادت تشكيلة المولودية إلى أجواء التدريبات أمس، وأجرى الفريق حصة استئناف مثلما جرت عليه العادة، وهي الحصة التي عرفت حضور جميع اللاعبين باستثناء المتألق وليد درارجة الذي يعاني من إصابة تعرض لها في لقاء الموب، وأوضحت مصادر مقربة من الفريق أن إصابة درارجة تحتاج إلى راحة لأسبوع، مما يعني تضييعه سفرية الفريق اليوم إلى نيجيريا لمواجهة فريق «أم أف أم» المحلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا المقررة يوم الأربعاء المقبل.
الفوز على «الحمراوة» سيعيد النادي للتنافس على اللقب
قدمت تشكيلة وفاق سطيف هدية على طبق لمولودية الجزائر بعد فوزها على ضيفها ورائد البطولة شباب قسنطينة، الذي تجمد رصيده عند النقطة 42 بعد مرور 22 جولة، مما يجعل سباق البطولة يشتعل من جديد، خاصة في حال فوز العميد بلقائه أمام الوصيف والضيف مولودية وهران لحساب ذات الجولة، مما سيسمح للمولودية بتقليص الفارق عن المتصدر إلى 5 نقاط ونقطة وحيدة عن الوصيف.
كازوني: «علينا الحذر والتركيز على الشامبينزليغ»
وصف برنار كازوني مدرب مولودية الجزائر تأهل فريقه على حساب مولودية بجاية بالمستحق، وقال بعد اللقاء: «تشكيلة الموب كانت منظمة، ومن جهتنا احترمنا المنافس وركزنا جيدا، وهو ما جعلنا نحسم التأهل الذي أعتبره مستحقا». وأثنى التقني الفرنسي على أداء لاعبيه في المباراة رغم صعوبتها قائلا: «سجلنا من كرات ثابتة، وهذا أمر إيجابي لأننا نعمل على ذلك في التدريبات، وقد سيطرنا ولعبنا بجدية، وأظن أن الفريق اكتسب روح المجموعة، وكلها أمور تبعث على الارتياح». على صعيد آخر، شدد كازوني على ضرورة التعامل بحذر في الفترة الحالية، وقال بالحرف الواحد: «سنلعب بعد 4 أيام من الآن لقاء رابطة الأبطال، وبعدها نستقبل الحمراوة. نملك برنامجا مكثفا، وعلينا العمل بحذر». وفي ختام حديثه، أكد كازوني أن من حق أنصار المولودية الحلم باللقب التاسع في الكأس، مبرزا أن الجميع أيضا يريدها، إلا أنه أكد ضرورة التركيز حاليا على رابطة الأبطال ونسيان نشوة التأهل في كأس الجمهورية.
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