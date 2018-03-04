فيما فتح عرامة النار على حمّار

«ســـــــــــــي أس ســــــــــي» يخفــــــــــق فــــــــــي تجــــــــــاوز عقبــــــــــة الوفــــــــــاق

أخفق فريق شباب قسنطينة في تحقيق نتيجة إيجابية بملعب 8 ماي 45، خلال المباراة التي جمعته بمستضيفه وفاق سطيف لحساب الجولة الثانية والعشرين من عمر الرابطة الأولى.



تكبد أصحاب الزي الأخضر والأسود هزيمة أدخلتهم في حسابات ضيقة للتنافس على اللقب فيما تبقى من مشوار بالبطولة، وفي الجهة المقابلة واصل النادي السطايفي حصد النتائج الإيجابية وعزز حظوظه في إنهاء الموسم في مرتبة مؤهلة لمنافسة قارية. على صعيد آخر، رغم أن النادي الرياضي القسنطيني قدم مباراة لابأس بها إلا أن ذلك لم يكن كافيا لرفقاء القائد بزاز للوصول إلى الهدف المنشود خلال تلك المواجهة.

الشباب طعن من قبل الجار

رغم أن العلاقة بين فريق شباب قسنطينة ونظيره وفاق سطيف طالما كانت جيدة في السنوات الأخيرة، إلا أن ما حدث في المواجهة التي دارت أطوارها بملعب 8 ماي 45 الجمعة الماضية قطعت حبل المودة بينهما، لاسيما أن الممارسات غير الرياضية التي قام بها مسؤولو النادي السطايفي قبل وأثناء اللقاء أخرجت المباراة عن إطارها الرياضي، مما كاد يتسبب في وقوع كارثة مع نهاية المواجهة، كما أن تصرفات رئيس الفريق حمّار جعلت الشباب يُطعن مرة أخرى من الجار، لاسيما أن فضائل الخضورة كثيرة على الوفاق، آخرها مساهمته في حصد الفريق السطايفي رابطة الأبطال، بعدما تكفل مسؤولو الشباب بنقل فريق الوفاق إلى الكاميرون بعدما عجز حمّار عن توفير السيولة اللازمة للسفرية وتفكيره في الانسحاب.

المسيّرون يحملون بوزرار المسؤولية

من ناحية أخرى، فإن ما عاشه شباب قسنطينة بملعب 8 ماي 45 قبل انطلاق المواجهة أمام وفاق سطيف لم يكن السيناريو الوحيد المجهز للمتصدر، بل إن الحكم بوزرار الذي أدار المواجهة ساهم بشكل كبير في تحديد النتيجة النهائية التي آل إليها اللقاء، بعدما عمل صاحب البذلة السوداء ما بوسعه لابقاء النقاط الثلاث بسطيف، من خلال حرمان النادي الرياضي القسنطيني من ركلتي جزاء لا غبار عليهما في المرحلة الثانية من اللقاء، ومن هذا المنطلق فإن إدارة الشباب تحمّل الحكم مسؤولية عودة الخضورة بخفي حنين إلى مدينة الجسور المعلقة.

عمراني: «الحكم لعب دورا في خسارتنا»

أكد مدرب شباب قسنطينة عبد القادر عمراني أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة التي تكبدها على يد فريق وفاق سطيف، مشيرا إلى أن التشكيلة القسنطينية قدمت مردودا لابأس به وكانت قادرة على العودة بالتعادل في أسوأ الأحوال، وأضاف أن الحكم الذي أدار المواجهة هو من تسبب في عودة النادي الرياضي القسنطيني خالي الوفاض من ملعب 8 ماي 45، كما أكد أن أصحاب الزي الأخضر والأسود سيواصلون المحاربة إلى آخر رمق من المنافسة للحفاظ على المرتبة الأولى التي يحتلونها منذ عدة جولات.

عرامة: «حمار لا يعرف أخلاقيات كرة القدم لأنه لم يلعبها يوما»

أوضح المناجير العام لشباب قسنطينة عرامة أن الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام وفاق سطيف دخلت فيها كثير من العوامل غير الرياضية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن ما قام به رئيس الوفاق ما بين الشوطين لا يشرف فريقا بقيمة النادي السطايفي، وواصل حديثه مؤكدا أن حمّار لا يملك أي فكرة عن أخلاقيات كرة القدم لأنه لم يسبق له أن مارسها من قبل، وخير دليل على ذلك الضغوطات التي مارسها قبل المباراة رغم أن فريقه استُقبل أحسن اسقبال في مباراة الذهاب، وأضاف أن النادي الرياضي القسنطيني قدم مباراة لابأس بها وكان حاضرا طيلة أطوار المواجهة لولا تحيز الحكم بوزرار الذي عمل ما بوسعه من أجل مساعدة الفريق السطايفي، وختم حديثه مؤكدا أن الشباب سيكون بطلا للجزائر مع نهاية الموسم الحالي أحب من أحب وكره من كره.

بزاز: «الأمور لا تتوقف عند هذه الهزيمة»

صرح قائد الشباب بزاز بأن النادي الرياضي القسنطيني لم يكن يستحق الهزيمة أمام وفاق سطيف بالنظر للمردود المقدم من قبل اللاعبين، كما أن التشكيلة القسنطينية حرمت من ركلتي جزاء على الأقل، كما شدد على ضرورة عدم الوقوف عند هذه الهزيمة بل المواصلة في العمل بنفس الجدية والتركيز من أجل الحفاظ على الصدارة والسير قدما نحو تحقيق الهدف المسطر خلال الموسم الحالي.

محمد أدم