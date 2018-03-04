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الأنصار يدعون إلى غزو العاصمة غدا دعما للكناري

ملال يتمرد على زطشي ونواب الأرسيدي يدخلون على الخط

  04 مارس 2018 - 21:58   قرئ 94 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
ملال يتمرد على زطشي ونواب الأرسيدي يدخلون على الخط

أشهر رئيس شبيبة القبائل شريف ملال سيف الحجاج في وجه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، مؤكدا عدم احترامه للقرارات التي اتخذها السبت الماضي بخصوص لقاء ربع نهائي كأس الجمهورية ومكان إجرائه.

 

أعلن شريف ملال تمرده على القرارات التي اتخذتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بقيادة خير الدين زطشي الذي برمج لقاء ربع نهائي السيدة الكأس بين الشبيبة واتحاد البليدة بملعب 5 جويلية الأولمبي غدا، وأكد ملال في تعليقه على خطوة الفاف بأنه يرفض رسميا إجراء اللقاء هذا الثلاثاء، مثلما نشرته الاتحادية عبر موقعها الرسمي، وراح ملال إلى أبعد من ذلك حينما أوضح في ندوة صحافية عقدها أول أمس أن أشبال المدرب يوسف بوزيدي مركزون على مباراة الجمعة المقبلة أمام اتحاد الحراش في إطار الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى ولا يفكرون مطلقا في لقاء الكأس. في السياق، فتح ملال النار على لجنة الكأس، وقال بالحرف الواحد:  أطالب رئيس لجنة الكأس بالاستقالة، لأنه لم يتحمل مسؤوليته في تعيين ملعب وتوقيت مباراة . كما تمسك ملال بفكرة عدم مواجهة البليدة غدا، واقترح على الفاف تأجيل اللقاء إلى يوم 21 مارس الجاري، ولم يكتف رئيس الكناري بالتمرد على زطشي فقط بل فتح النار على لجنة الكأس ثم طالت انتقاداته حتى اللجنة التي زارت ملعب 1 نوفمبر الأربعاء الماضي، وختم قائلا:  أنا لا أعترف بها تماما، وأعترف فقط بوثيقة مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، وعلى الفاف إرسال لجنة أخرى للتأكد من سعة الملعب . من جهة أخرى، دخل نواب حزب الأرسيدي بولاية تيزي وزو على خط الصراع القائم بين الفاف وشبيبة القبائل، وكتب النواب:  تواجه شبيبة القبائل التي تمثل رمزا للهوية ونضال كل منطقة القبائل محاولات زعزعة غير مسبوقة ، كما اعتبروا دخول سياسيين ينتمون لأحزاب السلطة عالم كرة القدم، كما اعتبروا أن تغيير الملعب الذي يحتضن مباراة شبيبة القبائل واتحاد البليدة دليلا على وجود نية للإضرار بهذا الفريق ومن ثمة زعزعة استقرار كل المنطقة. وأكد نواب الأرسيدي أن الكناري يحق له اختيار الملعب الذي يستضيف فيه منافسه في الكأس ولا يحق للفاف إجباره على اللعب في 5 جويلية، كما نددوا أيضا بالمؤامرة التي تحاك ضد شبيبة القبائل.

60 حافلة مجانا  ودعوة ليوم دون عمل ولا دراسة  نكاية  في زطشي

عكس ملال الذي أعلن رفضه مواجهة اتحاد البليدة غدا في لقاء الكأس، فإن أنصار شبيبة القبائل أكدوا أن فريقهم مستعد للمباراة، وفي هذا الصدد دعا عشاق الكناري إلى تخصيص يوم غد للدفاع عن الشبيبة وهويتها، وطالبوا بقية الأنصار بعدم التوجه لمقاعد الدراسة والعمل والالتحاق بالعاصمة منذ الساعات الأولى تحسبا لغزو ملعب 5 جويلية ومساعدة الفريق على حسم التأهل الذي أصبح قضية مبدأ و نيف  على حد تعبير لجنة الأنصار. وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر موثوقة أنه تم وضع 60 حافلة مجانية لتقل الأنصار الراغبين في السفر إلى العاصمة بداية من صبيحة أمس، كما تم الاتفاق بين  الديجياس  و الولاية  ولجنة الأنصار على تخفيض سعر تذكرة القطار في سفرية تيزي وزو والعاصمة من أجل المساهمة في حضور قوي لأنصار الشبيبة.

محمد لمين صحراوي

 

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