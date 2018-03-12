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رئيس الرابطة يلين موقفه وينفي اللجوء للمحكمة الدولية

قرباج يخسر معركته أمام زطشي ويرفع الراية البيضاء

  12 مارس 2018 - 20:52   قرئ 74 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
قرباج يخسر معركته أمام زطشي ويرفع الراية البيضاء

قرباج لـ المحور اليومي :  ما حدث عار وبالتوفيق لزطشي 

فصلت المحكمة الرياضية الجزائرية  تاس  لصالح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، في الدعوى القضائية التي رفعها ضده رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج بتهمة تنحيته من منصبه بصفة غير قانونية.

 

أعلنت المحكمة الرياضية الجزائرية قرارها النهائي منتصف نهار أمس، في قضية الثنائي محفوظ قرباج وخير الدين زطشي، حيث أنصفت  التاس  رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وأكدت أن الشكوى التي رفعت ضده من طرف رئيس الرابطة محفوظ قرباج في قضية سحب البساط منه غير مؤسسة، وبالتالي فإن الدعوى التي رفعت على مستوى المحكمة الرياضية كانت باطلة. وفي هذا الصدد، أوضحت مصادرنا أن  التاس  اعتبرت قرار تنحية قرباج من منصبه قرارا قانونيا بما أنه سار وفق معايير وقوانين الفاف والرابطة على حد سواء، وأمام هذه المعطيات فقد أكدت المحكمة الرياضة الجزائرية أن الديريكتوار الذي وضعه خير الدين زطشي لتسيير شؤون الكرة الجزائرية يعتبر قانونيا، ما يعني أن محفوظ قرباج لن يكون باستطاعته الإشراف على أشغال الجمعية العامة للرابطة من أجل اختيار رئيس مؤقت مثلما كان يخطط له من قبل. وفي اتصال هاتفي بـ المحور اليومي  أمس، أبرز رئيس الرابطة المحترفة الأسبق محفوظ قرباج أنه يحترم قرار  التاس  الذي جاء في صالح خير الدين زطشي، مشيرا إلى أنه لن يلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية بعدما فشل في كسب معركته على مستوى المحكمة المحلية، كما جدد قرباج تأكيداته بأن أعضاء الرابطة السابقين هم من قرروا رفع القضية على مستوى المحكمة الرياضية وليس هو من قرر اللجوء إلى  التاس . وختم رئيس شباب بلوزداد حديثه إلينا قائلا:  لن أقوم بأي خطوة جديدة، وتقبلت القرار بصدر رحب، وأنتظر فقط تسليم المهام ، قبل أن يضيف في تصريحه مؤكدا أنه قرر وضع حد لصراعه مع زطشي قائلا:  ما حدث عيب وعار، وأتمنى التوفيق لزطشي .

محمد لمين صحراوي

 

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