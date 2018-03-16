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تقديم لقاء مولودية الجزائر- مونتاين أوف فاير

  17 مارس 2018 - 14:34   قرئ 46 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
تقديم لقاء مولودية الجزائر- مونتاين أوف فاير

قدم بصفة رسمية موعد انطلاق مباراة مولودية الجزائر-مونتاين أوف فاير، الذي كان مقررا اليوم السبت على الساعة 45: 20 بملعب 5-جويلية-1962 (الجزائر) لحساب إياب الدور السادس عشر من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، إلى الساعة 00: 19، حسب ما علم من رئيس مجلس إدارة "العميد"، زايد لعاج. 

و تم اتخاذ هذا القرار سهرة أمس الجمعة خلال الاجتماع التقني الذي يسبق عادة المباريات حيث اعتبر مسيرو النادي العاصمي أن اللعب ابتداء من الساعة 45: 20 في عز فصل الشتاء ليس مناسبا وهو الخيار الذي وافق عليه ممثل نيجيريا. 

 

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