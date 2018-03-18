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يستقبل أدوانا الغاني في إياب الدور التمهدي لـ»الشامبينزليغ»

الوفاق يستهدف دور المجموعات لتفادي إنهاء الموسم مبكرا

  18 مارس 2018 - 10:17   قرئ 34 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
الوفاق يستهدف دور المجموعات لتفادي إنهاء الموسم مبكرا

يواجه وفاق سطيف نظيره أدوانا ستارز الغاني بملعب 8 ماي 45 اليوم، لحساب الدور التمهيدي الأخير من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، حيث سيحاول أصحاب الزي الأسود والأبيض تجاوز عقبة النادي الغاني وافتكاك ورقة التأهل إلى دور المجموعات.

سيسعى أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة للاستفادة من النتيجة التي آلت إليها مواجهة الذهاب من أجل حسم اللقاء لصالحهم بعدما انتهت بالتعادل السلبي. من ناحية أخرى، تدرك العناصر السطايفية جيدا مدى أهمية المواجهة المرتقبة اليوم بالنظر لخروج النسر السطايفي من سباق التنافس على اللقب، وكذا الإقصاء من كأس الجمهورية، إذ يعد التأهل إلى دور المجموعة الهدف الرئيس خلال الموسم الحالي.
زيتي تعافى وجاهز للقاء
بعدما تعافى المدافع الأيمن زيتي من الإصابة التي عانى منها وأجبرته على الغياب عن المباراة الأخيرة في البطولة ضد اتحاد العاصمة، قام المسؤول الأول عن العارضة الفنية للوفاق بتجهيز اللاعب الدولي السابق خلال الأسبوع الفارط، قصد الاعتماد عليه في لقاء اليوم أمام أدوانا ستارز، حيث سيستعيد اللاعب السطايفي مكانته الأساسية في لقاء اليوم أمام ممثل الكرة الغانية، لاسيما أن غياب زيتي كان له الأثر السلبي في آخر مواجهة، بالنظر لوزنه في الكتيبة السوداء والبيضاء خلال الموسم الحالي.
بدران: «لا نملك سوى خيار التأهل»
أكد صخرة دفاع وفاق سطيف بدران أن التشكيلة السطايفية تدرك جيدا مدى أهمية المباراة التي ستجمعها بفريق أدوانا ستارز الغاني من أجل افتكاك ورقة التأهل إلى دور المجموعات في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن النادي السطايفي لا يملك خيارات كثيرة في اللقاء سوى تجاوز عقبة الضيف من أجل حجز مكانة في الدور المقبل، لاسيما أن الوفاق خسر معظم رهاناته خلال الموسم الحالي في البطولة وكأس الجمهورية، ولم يبق أمامه سوى التأهل إلى دور المجموعات برابطة أبطال إفريقيا.
محمد أدم

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