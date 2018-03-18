إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية

اتحاد العاصمة - مانييما الكونغولي (ملعب بولوغين سا 18)

سوسطارة أمام طريق مفتوح نحو دور المجموعات

سيكون اتحاد العاصمة في مهمة سهلة نسبيا لبلوغ دور المجموعات لكأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم، عندما يستضيف نادي مانييما الكونغولي عشية اليوم بداية من الساعة السادسة مساء، برسم إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف.



تستهدف تشكيلة اتحاد العاصمة اليوم بلوغ دور المجموعات من منافسة كأس الكاف، بعدما تمكنت من العودة بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما في خرجتها الأخيرة إلى الكونغو أمام نادي مانييما الذي سيدخل اللقاء من أجل خلق المفاجأة، غير أن أشبال ميلود حمدي يرفضون ذلك، وسيبحثون عن تأكيد النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الفترة الماضية، آخرها الفوز الثمين على وفاق سطيف في البطولة، والذي سمح للفريق باستعادة حظوظه في المنافسة على اللقب من جديد. في المقابل، حذر الطاقم الفني بقيادة حمدي أشباله من مغبة الغرور أو استصغار المنافس، داعيا إياهم إلى ضرورة التركيز فوق أرضية الميدان لاقتطاع تأشيرة التأهل، خصوصا أن المهمة ليست سهلة كما يبدو، فما زال هناك شوط آخر ينبغي على رفقاء كودري خوضه بكل قوة لحسم الفوز وتحقيق التأهل، خصوصا أن المنافس الكونغولي لم يظهر الشيء الكثير في لقاء الذهاب، باستثناء عودته القوية في النتيجة وتعادله بعدما كان منهزما بهدفين لصفر، مستغلا بذلك الإجهاد والحرارة العالية التي عانى منها لاعبو النادي العاصمي. ويرتقب أن يشهد تعداد «سوسطارة» وجود كل اللاعبين بمن فيهم عودة الثلاثي مفتاح ومزيان ويايا، مما سيمنح دون شك الإضافة اللازمة للخط الهجومي للفريق الطامح لتجاوز عقبة مانييما الكونغولي، رغم أن المهمة لن تكون سهلة بالتأكيد. يأتي هذا في الوقت الذي سيتواصل فيه غياب بودربال بداعي الإصابة.

ل ص