كأس الجزائر: قرعة نصف النهائي غدا

تجرى قرعة الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية لكرة القدم 2017-2018, يوم غد الأحد بمقر التلفزيون الجزائري ابتداء من الساعة 18:00، حسب ما نشرته اليوم السبت الاتحادية الجزائرية (الفاف) عبر موقعها الرسمي.

وسيضمن آخر فريق تأشيرة المرور للمربع الذهبي مساء اليوم عقب اللقاء الذي سيجمع شبيبة القبائل باتحاد البليدة بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) على الساعة 16:00، حيث سيلتحق الفائز بمولودية الجزائر، اتحاد بلعباس ومفاجأة المنافسة نادي شباب الزاوية.

وسيجرى لقاءا الدور نصف النهائي في شهر أفريل القادم.