"الفاف" تنفي مراسلتها لـ"الفيفا" لتأجيل نهاية الرابطة المحترفة الأولى

نفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الأخبار التي تحدثت عن مراسلتها لـ"الفيفا" بخصوص تأجيل نهاية بطولة الرابطة المحترفة الأولى بأسبوع واحد.

وجاء في بيان لـ"الفاف" اليوم الثلاثاء "يود الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يعلم الرأي العام بشكل عام وأسرة كرة القدم على وجه الخصوص على أنه لم يراسل في أي وقت من الأوقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل تأجيل نهاية البطولة المحترفة للرابطة الأولى لأسبوع واحد، أو إلى غاية 25 ماي 2018، وذلك حسب الأخبار التي يتم الترويج لها من قبل بعض وسائل الإعلام والتي غالبا ما تكون خاطئة ولا أساس لها من الصحة، حتى لا نقول معلومات مغرضة".

وأضاف البيان "ولا يقتصر الأمر فقط على الفاف التي لا تنوي تأجيل تاريخ ختام البطولة، نفس الأمر بالنسبة للدريكتوار المسير للرابطة المحترفة لكرة القدم، حيث سيعرض الديريكتوار خلال الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي المقرر يوم 29 مارس 2018 صيغة الرزنامة الخاصة بنهاية الموسم والتي تتضمن أن الجولة الختامية للموسم ستقام يوم 19 ماي 2018، من أجل المصادقة عليها، وذلك حسب ما قرره الاتحاد الدولي لكرة القدم.