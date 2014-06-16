«الكناري» يخرج من النفق في انتظار التأكيد أمام الوفاق

تنفست تشكيلة شبيبة القبائل الصعداء بفوزها على مولودية الجزائر في اللقاء المتأخر عن الجولة 23 من رابطة المحترف الأول «موبيليس» ما جعلها تغادر منطقة الخطر على بعد نقطتين من أول المهددين بالسقوط.

استعاد فريق «الكناري» هيبته المفقودة في ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، وأكرم ضيفه المولودية بثلاثية كاملة في مباراة أظهر فيها لاعبو الشبيبة «غريتنا» ورغبة كبيرة في الفوز جعلت الأنصار يتفاءلون خيرا بمستقبل الفريق الذي تنتظره تحديات كبيرة أبرزها ضمان البقاء ولقاء نصف نهائي الكأس أمام العميد منتصف الشهر الجاري، وقبل ذلك فإن الكناري سيستقبل هذا السبت وفاق سطيف في قمة تندرج ضمن الجولة 25 من المحترف الأول «موبيليس» وهي المباراة التي تبقى نقاطها جد مهمة للشبيبة من أجل الاقتراب أكثر من هدف تحقيق البقاء الذي حددته الإدارة مع المدرب الجديد يوسف بوزيدي منذ خلافته لنور الدين سعدي، وخطفت الشبيبة 4 نقاط في آخر لقاءين في البطولة رفعت بهم رصيدها إلى 26 نقطة على أمل إضافة ثلاث نقاط جديدة أمام سطيف تجعل الفريق ينتقل إلى حملاوي بمعنويات مرتفعة لمواجهة العميد في لقاء متجدد ولكن هذه المرة بنكهة الكأس.

الإدارة تعوّل على ورقة التحفيزات المالية

قرر المسؤول الأول في إدارة الشبيبة شريف ملال، مكافأة لاعبيه بمنحة مغرية مقابل الفوز المحقق على المولودية قدرتها مصادرنا بـ 20 مليون سنتيم، وبالرغم من أن المبلغ يبدو مبالغ فيه نوعا ما باعتبار أن الفريق لعب داخل الديار إلا أن ملال يبحث من خلال هذه الخطوة على تحفيز رفقاء بلكالام ماليا من أجل دفعهم لتحقيق الأهداف المسطرة، ومن المنتظر أن يضخ الرئيس منحة الفوز على العميد في أرصدة اللاعبين اليوم على أقصى تقدير.

بوزيدي :»لم يكان أمامنا سوى خيار الفوز»

ثمن مدرب الشبيبة يوسف بوزيدي، فوز فريقه بكلاسيكو البطولة أمام مولودية الجزائر مبرزا أنه لم يكن أمام فريقه سوى إبقاء النقاط الثلاث في ملعب تيزي وزو من أجل الحفاظ على كامل حظوظه في لعب ورقة البقاء وقال :»لم يكن أمامنا أي حل آخر والحل الوحيد كان الفوز» وأضاف ذات المتحدث الذي كان في قمة السعادة بعد قيادته الشبيبة لأول فوز قائلا :»هذا الانتصار جاء بفضل الله واللاعبين والأنصار والمسؤولين، وقد لعبنا بدون مهاجم صريح وسجلنا 3 وزكنا قادرين أيضا على تسجيلها في خرجتنا إلى بسكرة» وفي ختام حديثه شدد المدرب السابق لنصر حسين داي على ضرورة وضع الأرجل على الأرض خاصة قبل اللقاء تالهام أمام وفاق سطيف هذا السبت وقال :»نسعى لتكرار نفس السيناريو أمام الوفاق من أجل تأكيد استفاقتنا، لكن يجب أن نتواضع لأننا لم نفز سوى بلقاء واحد ومازال المشوار طويل ولقاءات صعبة في انتظارنا.»