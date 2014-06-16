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الساورة تشتكي الجهوية والحمراوة ينددون

البطولة العربية تحدث فتنة بين الأندية الجزائرية

  09 أفريل 2018 - 15:49   قرئ 36 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
البطولة العربية تحدث فتنة بين الأندية الجزائرية

أحدثت هوية ممثل الجزائر في البطولة العربية فتنة بين الأندية الجزائرية، بعدما اتهمت بعض الأطراف الاتحادية الجزائرية بالجهوية عقب اختيارها مولودية الجزائر لمرافقة اتحاد العاصمة ووفاق سطيف، في حين نددت أخرى بتهميشها.

 
عاشت الجماهير الجزائرية بصفة عامة وتلك التي كانت أنديتها مرشحة لخطف المقعد الثالث في البطولة العربية بشكل خاص أسبوعا على الأعصاب تخللته بعض الأخبار التي تحدثت عن رفض الرجل الثاني في الفاف ربوح حداد التصويت لفائدة مولودية الجزائر نكاية في الجيران رغم أنها كانت المرشح الأول لباقي أعضاء المكتب الفدرالي. ومباشرة بعد إعلان موقع الاتحادية عن اختيار المولودية رسميا لمرافقة وفاق سطيف واتحاد الجزائر، خرج المتحدث الرسمي لشبيبة الساورة محمد زرواطي ليتهم أعلى هيئة كروية في الجزائر بأنها تعمل بالجهوية وفضلت فريقا عاصميا على ناديه الذي يعتبر أولى بلعب البطولة العربية المقررة الصيف المقبل، وقال زرواطي إن الساورة ممثل الجنوب من حقه المشاركة كطرف ثالث عوض العميد، مشيرا إلى أن نسور الصحراء يعانون من الجهوية والتهميش من طرف القائمين على الكرة الجزائرية، وتأتي هذه الخرجة من زرواطي بعدما كان قد اعترض على قرار اختيار زطشي لسطيف وسوسطارة باعتبار أنهما شاركا من قبل في كأس العرب، ولم يأت الاستنكار والاتهام من زرواطي فقط بعدما ركب رئيس مولودية وهران أحمد بلحاج المدعو بابا موجة الاعتراض وندد بقرار هيئة زطشي معتبرا أن فريقه الأحق بالمشاركة في البطولة العربية.
قاسي السعيد: «لم نل سوى حقنا وسنشرف الجزائر»
أكد المدير الرياضي لمولودية الجزائر كمال قاسي السعيد أن فريقه نال حقه باختيار ممثلا ثالثا للجزائر في المنافسة العربية إلى جانب كل من وفاق سطيف واتحاد العاصمة، وقال في أول رد له عقب قرار الفاف: «هذا حق المولودية والحمد لله أنه لن يذهب سدى، وأوجه شكري لكل أعضاء المكتب الفدرالي الذين وضعوا الثقة في المولودية واختاروها لتمثيل الجزائر عربيا». في السياق ذاته، أوضح قاسي السعيد أن العميد سيقدم دورة مشرفة وسيعمل على تدعيم الفريق مستقبلا بلاعبين في المستوى لاسيما أن أشبال كازوني سيلعبون على أربع جبهات.
محمد لمين صحراوي
 

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