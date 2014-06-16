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أحكام بالحبس ضد مناصرين لاتحاد عنابة

  10 أفريل 2018 - 16:29   قرئ 35 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
أحكام بالحبس ضد مناصرين لاتحاد عنابة

سلطت الجهات القضائية لولاية تبسة اليوم الثلاثاء عقوبات بالسجن النافذ وغرامات مالية على 57 مناصرا لفريق اتحاد عنابة المتهمين بأحداث الفوضى وأعمال الشغب التي أعقبت مباراة فريقهم أمام الاتحاد المحلي ضمن بطولة قسم الهواة (مجموعة الشرق لكرة القدم) الجمعة الماضي  و انتهت بـ(1-1) حسب ما علم من مصادر مطلعة.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم معاقبة 7 مناصرين بثلاث سنوات سجنا نافذا و6 آخرين بعام سجنا نافذا في حين صدر حكم ضد 44 منهم بعام سجن غير نافذ مع فرض غرامات مالية عليهم قدرت ب 10 آلاف د.ج.

وقد تم الاستماع أمس الاثنين للمتهمين الموقوفين من طرف مصالح الأمن الوطني في أحداث العنف التي أعقبت المباراة التي جمعت بين اتحاد تبسة واتحاد عنابة لحساب الجولة الـ 26 من بطولة الهواة مجموعة الشرق.

وأضاف ذات المصدر انه تم محاكمة المتهمين بتهم تكسير مرافق متعددة تابعة لملعب 4 مارس 1956 بعاصمة الولاية على غرار قاعة كرة السلة والمسبح وتحطيم زجاج البنايات المحاذية لهذه المنشأة الرياضية و أحداث فوضى وشغب ببلديتي تبسة ومرسط والتي أسفرت عن إصابة 40 شخصا وقرابة 45 شرطيا.

 

 

 

 

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