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شبيبة القبائل تطيح بمولودية الجزائر و تتأهل للنهائي الحادي عشر

  14 أفريل 2018 - 10:37   قرئ 42 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
شبيبة القبائل تطيح بمولودية الجزائر و تتأهل للنهائي الحادي عشر

افتك فريق شبيبة القبائل، تأشيرة التأهل للدور النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم بعد فوزه على مولودية الجزائر بضربات الترجيح (5-4)، بعد ان انتهت المباراة بنتيجة (0-0) بعد الوقت الإضافي، في الدور نصف النهائي للمنافسة جمع بينهما عشية هذا الجمعة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

هذا التأهل الذي افتكته الشبيبة أمام حضور قياسي لأنصار الفريقين، تحقق  بضربات الترجيح (5-4)، وفي سلسلتها الثانية، بعد انتهاء السلسة الأولى   بالتعادل (4-4)، وتضييع لاعب العميد الشاب عماشي كرته التي قذفها فوق  العارضة، في الوقت الذي نجح فيه بن علجية إسكان الكرة شباك الحارس شعال الذي عوّض زميله فوزي شاوشي المعاقب في لقاء البطولة أمام نفس المنافس الشبيبة الفائزة (3-1) في تيزي وزو.

ويمكن القول، أن الحارسين عسلة وشعال، قضيا عشية هادئة طوال 120 دقيقة، في ظل غياب الفرص الحقيقية للتهديف من الجانبين، وتمركز اللعب في وسط الميدان، حيث ظهر جليا تخوف الفريقين من تلقي هدف قد يكون حاسما، و انتظارهما لحصة الضربات الترجيحية

وبقي الفريقان وفيين لعادتهما إذ انتهت المواجهة السادسة بينهما، بالتعادل للمرة الخامسة، ليلجئا لضربات الترجيح، وتبقى الكفة لصالح العميد الفائز ب4  انتصارات مقابل 2.وستنشط شبيبة القبائل مباراتها النهائية الحادية عشرة يوم أول ماي، ضد  الفائز من لقاء نصف النهائي الثاني الذي سيجمع يوم غد السبت، اتحاد بلعباس  بشباب الزاوية ممثل الجهوي الأول لربطة البليدة ، على ميدان ممثل الرابطة 

الأولى، سعيا منها في افتكاك الكأس السادسة في تاريخها، علما بأنها أحرزت   كأسها الأخيرة عام 2011 على حساب اتحاد الحراش (1-0). للإشارة، تخللت المباراة عدة أحداث سواء بالمدرجات أو الميدان، حيث توقف  اللقاء بضع دقائق نتيجة رمي المقذوفات على أرضية الميدان.

 

 

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