على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للألعاب الإفريقية الثالثة

حطاب يدافع عن زطشي في قضية حملاوي

دافع وزير الشباب والرياضة محمد حطاب عن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، الذي واجه موجة من الانتقادات لعدم تأجيله مباراتي نصف نهائي كأس الجمهورية واللقاءات المتأخرة عن البطولة التي لعبت في ثالث أيام الحداد على شهداء الجزائر من الجيش الوطني الشعبي.

أكد وزير الشباب والرياضة أمس، على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، أن الفاف بقيادة خير الدين زطشي لم تخطئ حينما رفضت تأجيل النشاطات الكروية، على عكس ما تم تداوله بعد الأحداث المؤسفة التي عاشها ملعب حملاوي بقسنطينة في لقاء مولودية الجزائر وشبيبة القبائل. وعلق خليفة ولد علي على القضية بأن الفاف كانت مجبرة على احترام مواعيد الفيفا، قبل أن يؤكد أيضا أن جل الرياضيين وقفوا وقفة تضامنية مع ضحايا سقوط الطائرة وأضاف: حتى اللاعبون وقفوا دقيقة صمت ترحما على الشهداء وحملوا شارات سوداء، وهذه دلالة قوية وراسخة على تضامن العائلة الرياضية مع شهداء الجزائر . في سياق منفصل، نقل الوزير عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر تتشرف باحتضان الألعاب الإفريقية وأنها ستسعى جاهدة لإنجاح التظاهرة مثلما حدث في جميع المناسبات السابقة، داعيا رؤساء الدول الإفريقية إلى تشجيع رياضييهم للمشاركة في دورة الجزائر، كما أبرز محمد حطاب أنه سيتم اعتماد 35 رياضة، من بينها 5 رياضات مؤهلة للألعاب الأولمبية للشباب المقررة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دورة الجزائر التي ستقام من 19 إلى 28 جويلية المقبل ستشهد مشاركة قرابة 3 آلاف رياضي إفريقي.