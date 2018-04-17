شريط الاخبار
الشرطة تطيح بشبكة دولية استولت على 2.3 مليار من أموال جزائريين مولودية وهران تنهي الموسم دون أنصارها وأحلام التتويج تتبخر قافلة الحج المبرور تجوب 33 ولاية بداية من اليوم بوتفليقة يحذر من الأفكار الغريبة ويدعو إلى التصدي لها بتبصّر الأحكام المستحدثة جاءت لتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي العلبة السوداء للطائرة العسكرية سيتم تحليلها في موسكو حطاب يدافع عن زطشي في قضية حملاوي الجيش العربي السوري الوحيد الذي أسقط صاروخا إسرائيليا منذ حرب 73 الأساتذة الاستشفائيون في إضراب وطني بداية من 29 أفريل 18 شهرا حبسا نافذا لمغربية قدّمت بلاغا كاذبا بتفجير طائرة تركية 200 مليون دولار قيمة عقد بين سوناطراك و إيني الإيطالية إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست استنفار حكومي بعد حملة عنصرية بين الأنصار اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي استقرار أسعار البترول بسبب التوتر في سوريا طلبة المدارس العليا يوقفون الإضراب ويعودون إلى مؤسساتهم رفع التجميد عن توريد المواد الأولية للصناعة الغذائية لافارج الجزائر في رابع عملية تصدير نحو غرب إفريقيا فتح حركة التحويلات السنوية لموظفي الشؤون الدينية بريد الجزائر يسوي وضعية الأرصدة التي سُحبت منها الأموال مراسم دفن ضحايا الطائرة العسكرية تتواصل بسكيكدة عيسى يحمّل وسائل الإعلام مسؤولية تضخيم أحداث العنف في الملاعب مراجعة القانون الخاص بالطبيب المقيم وتعديل مدة الخدمة المدنية العرب يتبنون مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب خلال قمة الجامعة العربية الفاف تحمّل مسيري أندية مسؤولية زرع الكراهية بين الأنصار مغترب يهرّب أسحلة عبر ميناء الجزائر داخل أجهزة بلازما هذه حقيقة ما جرى في ملعب الشهيد حملاوي مشروع قانون الصحة الجديد أمام البرلمان يوم الأحد هذه هي مزايا قانون الخدمة الوطنية الجديد 4200 سجين سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا هذه السنة نهاية الدراسة يوم 15 ماي و10 أيام إضافية للمؤسسات المشاركة في الإضراب عون أمن بالمستشفى حرّر وصفات طبية مزورة للحصول على مهلوسات زيتوني يدعو جيل الاستقلال إلى الاقتداء برموز الثورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية مرهون بضبط السوق الكــــــــــــــوارث فــــــــــــي الجزائــــــــــــر تُسيّــــــــــــر حالـــــــــــــــــــــــــــــة بحالــــــــة المساجد لمحاربة العنف في الملاعب بوتفليقة هو من سيعيّن إمام جامع الجزائر المقتصدون وموظفو التوجيه والإرشاد يشلون إدارات المؤسسات التربوية أمطار غزيرة تحوّل بعض محاور قسنطينة إلى مسابح 10 ملايين قنطار من الخضر والفواكه ستسوّق خلال رمضان قيتوني يكشف عن طرح 160 ميغاواط من الكهرباء المتجددة
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. رياضة محلية
  4. حطاب يدافع عن زطشي في قضية حملاوي

على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للألعاب الإفريقية الثالثة

حطاب يدافع عن زطشي في قضية حملاوي

  17 أفريل 2018 - 20:11   قرئ 29 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
حطاب يدافع عن زطشي في قضية حملاوي

دافع وزير الشباب والرياضة محمد حطاب عن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، الذي واجه موجة من الانتقادات لعدم تأجيله مباراتي نصف نهائي كأس الجمهورية واللقاءات المتأخرة عن البطولة التي لعبت في ثالث أيام الحداد على شهداء الجزائر من الجيش الوطني الشعبي.

 

أكد وزير الشباب والرياضة أمس، على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، أن الفاف بقيادة خير الدين زطشي لم تخطئ حينما رفضت تأجيل النشاطات الكروية، على عكس ما تم تداوله بعد الأحداث المؤسفة التي عاشها ملعب حملاوي بقسنطينة في لقاء مولودية الجزائر وشبيبة القبائل. وعلق خليفة ولد علي على القضية بأن الفاف كانت مجبرة على احترام مواعيد الفيفا، قبل أن يؤكد أيضا أن جل الرياضيين وقفوا وقفة تضامنية مع ضحايا سقوط الطائرة وأضاف:  حتى اللاعبون وقفوا دقيقة صمت ترحما على الشهداء وحملوا شارات سوداء، وهذه دلالة قوية وراسخة على تضامن العائلة الرياضية مع شهداء الجزائر . في سياق منفصل، نقل الوزير عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر تتشرف باحتضان الألعاب الإفريقية وأنها ستسعى جاهدة لإنجاح التظاهرة مثلما حدث في جميع المناسبات السابقة، داعيا رؤساء الدول الإفريقية إلى تشجيع رياضييهم للمشاركة في دورة الجزائر، كما أبرز محمد حطاب أنه سيتم اعتماد 35 رياضة، من بينها 5 رياضات مؤهلة للألعاب الأولمبية للشباب المقررة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دورة الجزائر التي ستقام من 19 إلى 28 جويلية المقبل ستشهد مشاركة قرابة 3 آلاف رياضي إفريقي.

ل ص

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من رياضة محلية

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات