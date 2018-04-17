فيما تم إعلان انهزامها على البساط في لقاء بلوزداد

مولودية وهران تنهي الموسم دون أنصارها وأحلام التتويج تتبخر

سيكون فريق مولودية وهران محروما من أنصاره داخل الديار إلى غاية نهاية الموسم الجاري، بعدما أنزلت لجنة الانضباط عقوبة الويكلو في حق الفريق لمباراتين.

ضربت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم بيد من حديد في قضية اجتياح أنصار مولودية وهران لأرضية ملعب الشهيد أحمد زبانة الجمعة الماضية، في لقاء يندرج ضمن تسوية الجولة 25 من الرابطة المحترفة الأولى، بين المولودية والضيف شباب بلوزداد، والذي توقف قبل وقته الأصلي حين كان الزوار متقدمين بثنائية نظيفة. وقررت لجنة الانضباط معاقبة الحمراوة بـ 4 مباريات دون أنصار، منها لقاءان مع وقف التنفيذ، مما يعني أن رفقاء عواد سيفتقدون دعم أنصارهم في اللقاءين المتبقيين في وهران أمام كل من المتصدر شباب قسنطينة في قمة الجولة 27 بالإضافة إلى لقاء الجولة الأخيرة أمام شبيبة القبائل، وهي المعطيات التي جعلت الأسرة الوهرانية تتحفظ بخصوص إمكانية المنافسة على لقب البطولة، بعدما زادت عقوبة الرابطة الطين بلة أياما فقط عقب الهزيمة غير المتوقعة أمام بلوزداد، والتي جعلت رصيد الفريق يتجمد عند النقطة 41 في المركز الثالث على بعد 5 نقاط كاملة عن سي أس سي. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التابعة للرابطة عن خسارة أشبال التونسي معز بوعكاز على البساط بثلاثية نظيفة في لقاء شباب بلوزداد بعدما توقف قبل وقته الأصلي بسبب اجتياح أرضية ملعب زبانة، مع تغريم الإدارة بـ 20 مليون سنتيم وحرمانها من مداخيل النقل التلفزيوني.