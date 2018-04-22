قرباج يتحدى وشبح روراوة يخيّم على سيدي موسى

الجمعية العامة للـ فاف وسط أجواء مشحونة

من المنتظر أن يشهد مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، صبيحة اليوم، أجواء مشحونة أثناء أشغال الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أين سيكون عنوان الاجتماع بشعار اليوم يكرّم زطشي أو يهان.

ستشد أنظار متتبعي الساحرة المستديرة في الجزائر صبيحة اليوم نحو مركز سيدي موسى، الذي سيكون بداية من الساعة 10 مسرحا للجمعية العامة للـ فاف وتشير كل المعطيات أن الأجواء ستكون مشحونة أثناء عرض رئيس الفاف لحصيلته المالية والأدبية الخاصة بسنة 2017، واتهمت بعض الأطراف الرئيس خير الدين زطشي، باختيار بعض الأسماء الموالية له وإقصاء معارضيه من حضور اشغال الجمعية في صورة رئيس الرابطة السابق محفوظ قرباج من أجل ضمان تمرير حصيلته التي تبقى حسب المتتبعين تشوبها العديد من العيوب باعتبار أن رئيس الفاف أدخل بعض المصاريف المالية الخاصة بسنة 2018 في حصيلة السنة الماضية من أجل تبرير المصاريف الكبيرة التي خرجت من خزينة الاتحادية والتي تركها الرئيس السابق محمد روراوة في حدود 740 مليار سنتيم وهو مبلغ كبير جدا، حصده روراوة من خلال ابرام عقود إشهارية بالإضافة إلى السبونسورينغ بفضل مشاركة الخضر المتتالية في الحافل القارية والدولية، وهي الاحصاءات والمعطيات التي ستجعل زطشي يدخل أشغال الجمعية وهو متخوف من شبح روراوة الذي لا يزال يلاحقه منذ صعوده إلى سدة الحكم، يأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر الموثوقة عن تحضير بعض اعضاء المكتب الفدرالي لزعزعة عرش خير الدين زطشي على مستوى الفاف بإعلانها رفض حصيلته المالية والأدبية من أجل قيادة انقلاب الاطاحة به من كرسي الفاف

قرباج : أجهل أسباب خوف زطشي من مواجهتنا

رفع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج الذي سحبت منه الثقة شهر جانفي الماضي، التحدي في وجه رئيس الفاف خير الدين زطشي، وأكد حضوره أشغال الجمعية العامة رغم أنف الرئيس السابق لأتليتيك بارادو وقال : الفاف لا تعرف كيف تبرمج جدول أعمال الجمعية العامة، رغم أن هناك مادة من القانون الأساسي، وفيها النقاط التي يجب إدراجها في جدول الأعمال . وأضاف ذات المتحدث قائلا : أولا يجب المصادقة على محضر الجمعية العامة السابقة، ثانيا إذا كانت هناك تعديلات أو عضو تم توقيفه لسبب انضباطي، أو بقرار صادر عن المكتب الفيدرالي، فإنه يجب أن يدرج في جدول الأعمال، وأن تصادق عليه وتصوت عليه بأغلبية الثلثين، فالقانون يؤخذ ككل وليس كجزء، ولا نعتمد فقط على القوانين التي تساعدنا . وأبرز قرباج أنه سيغيب حقا عن أشغال الجمعية لأنه لا أريد الدخول في صراعات ومخاطرات، مع أشخاص غرباء لا علاقة لهم بالمكتب الفيدرالي وأضاف : هذه ليست اتحادية، وأنا إطار سامي في الدولة، لا أستطيع أن أنزل بمستواي . وتطرق قرباج في تصريحاته للإذاعة الوطنية إلى امكانية حضور محمد روراوة اليوم وقال : معلوماتي تؤكد أن روراوة سيحضر الجمعية العامة، إلا في حالة طارئة.. لماذا يخافون منه؟ هل يعقل عقد جمعية عامة للاتحادية قبل عقد جمعية عامة للرابطة؟ لماذا يخافون منا؟ كما يجب على حداج والعايب أن يحضروا، وإذا كان زطشي يملك الدليل والحجة فعليه أن يواجهنا .