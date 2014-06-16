تحديد تاريخ مباراة اتحاد الجزائر - يونغ افريكانس

ستقام مقابلة اتحاد الجزائر مع نادي يونغ أفريكان التنزاني، لحساب الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ( المجموعة الرابعة)، يوم 6 مايو المقبل بملعب 5 جويلية (الجزائر) ابتداء من الساعة الثامنة مساء، بقيادة حكم ساحة غاني. حسب ما اعلنته

وأوضحت اليوم الأربعاء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) أن المقابلة ستدار من قبل الحكم الرئيسي الغاني دانيال ني أيي لارييا ، بمساعدة النيجيري أبال بابا و الحكم الغاني الآخر .دافيد لارييا.

ولحساب نفس المجموعة، سيواجه نادي رايون سبورت الرواندي فريق غور ماهيا الكيني، بالملعب الجهوي نياميرانمبو بكيغالي ابتداء من الساعة السادسة مساء (18:00). وستدار هذه المقابلة من قبل طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الرئيسي أمين محمد عمر، بمساعدة أبو السدات بيدر و محمد أحمد أبو الرجال .ومعلوم، أن صاحبي المركزين الأول و الثاني بعد المقابلات الستة التي تتضمنها مرحلة المجموعات، سيتأهلان إلى الدور الربع نهائي