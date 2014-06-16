ألف تذكرة لنقل جماهير سيدي بلعباس عبر القطار

خصصت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بسيدي بلعباس ألف تذكرة سفر لنقل أنصار اتحاد بلعباس إلي الجزائر العاصمة ذهابا وإيابا من أجل متابعة نهائي كاس الجزائر لكرة القدم 2017-2018 الذي سيجمع بين شبيبة القبائل واتحاد بلعباس يوم الثلاثاء 1 ماي على الساعة الرابعة عصر بملعب 5 جويلية حسب ما أوضحه رئيس مكتب بذات الشركة لوكالة الأنباء الجزائرية

وأضاف بن يعقوب فؤاد أنه تم برمجة قطار انطلاقا من منتصف ليلة 1 ماي من محطة سيدي بلعباس لنقل الأنصار إلى الجزائر العاصمة على أن يتم العودة بعد اللقاء مشيرا إلى أن ثمن الرحلة 800 د.ج للتذكرة عوض 1900 د.ج داعيا الأنصار من أجل التحلي بالروح الرياضية والتنقل في ظروف جيدة لمؤازرة فريق المكرة.

و فضلا عن التنقل عبر السكك الحديدية ينتظر أن يتوافد الآلاف من أنصار اتحاد بلعباس على العاصمة عبر مختلف وسائل النقل كالحافلات ووسائل النقل الخاصة لمؤازرة فريقهم الذي يصل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد النهائي الأول سنة 1991.للإشارة سيتم بيع تذاكر نهائي الكأس يوم غد الأحد بملعب 24 فبراير بسعر 400 د.ج للتذكرة