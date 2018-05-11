الرابطة المحترفة تجتمع مع الأندية هذا الخميس

يعقد رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، هذا الخميس اجتماعا مع ورؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ( الجزائر العاصمة),حسبما افاد به اليوم الاحد بيان الهيئة الكروية.

وجاء في بيان للهيئة الكروية أن هذا القاء تقررخلال الاجتماع الأول لمكتب رابطة كرة القدم المحترفة ، المنعقد أمس الأحد بمقر رابطة كرة القدم المحترفة بالجزائر العاصمة .

ويتناول اللقاء على الخصوص، حقوق البث التلفزيوني، ديون الأندية، تأهيل الملاعب . وستكون الفرصة لرئيس الهيئة الكروية لإسداء بعض الاقتراحات للتكفل بعدد من الملفات.

وأوضح نفس المصدرأنه سيتم الإعلان عن رزنامة بطولة الرابطتين الأولى والثانية، يوم الخميس خلال الاجتماع مع الأندية.

وتستعرض رابطة كرة القدم المحترفة عدة اقتراحات لبرنامج البطولة، تكون متبوعة بعد ذلك بعملية سحب القرعة لتحديد برنامج مباريات لموسم 2018/ 2019 . وفيما يتعلق بعملية التقييم التقني للملاعب، تحسبا للموسم الكروي الجديد، فإن المكلف بهذا الملف على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة، سيقدم تقارير أعدتها اللجان الأربع المكلفة بالعملية.

وفي هذا الاطار، قرر رئيس الرابطة عقد اجتماع بعد غد الثلاثاء، مع أعضائه لتحيين هذا الملف الذي يقتضي دراسة معمقة، حيث عيّن جمال مسعودان لمتابعة هذا الملف بصفة دائمة .