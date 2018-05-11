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رفضت استقبال لقاءيهما في المنافستين القاريتين بسبب سوء الأرضية

إدارة ملعب 5 جويلية تصدم «العميد» و»سوسطارة»

  20 جويلية 2018 - 14:57   قرئ 15 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
إدارة ملعب 5 جويلية تصدم «العميد» و»سوسطارة»

رفضت إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف طلبي ناديي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة إجراء مباراتي الجولة الرابعة من رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بملعب 5 جويلية الأولمبي، متحججة بسوء أرضية الميدان التي يستحيل أن تحتضن مزيدا من اللقاءات حتى إذا قبلت «الكاف» طلبي الناديين العاصميين.

كشفت مصادر مقربة من إدارة ملعب 5 جويلية الأولمبي عن استحالة إجراء لقاءي مولودية الجزائر أمام تي بي مازيمبي الكونغولي، واتحاد العاصمة أمام ضيفه رايون سبور الرواندي، برسم الجولة الرابعة من «الشامبينزليغ» وكأس «الكاف» على التوالي، مما سيجبر قطبي العاصمة على استقبال منافسيهما بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، مثلما سبق أن كشفت عنه هيئة الملغاشي أحمد أحمد في وقت سابق. وأضافت المصادر ذاتها أن احتضان الملعب الأولمبي للألعاب الإفريقية للشباب الجارية وقائعها بالجزائر إلى غاية 28 من هذا الشهر سيؤثر حتما على أرضية الميدان التي لن تحتمل مزيدا من المباريات، وبالتالي سيكون من المستحيل احتضان لقاء المولودية في 28 من هذا الشهر وبعده بيوم واحد لقاء اتحاد العاصمة. يأتي هذا بعد الطلب الذي تقدمت به إدارة مولودية الجزائر وكذا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف» إلى الاتحاد الإفريقي للعبة من أجل تأجيل لقاء «العميد» و»مازيمبي» إلى 31 من الشهر الجاري بدل 28 من أجل خوضها في ملعب 5 جويلية، خاصة أن الفريق الكونغولي قد وافق على مقترح التأخير، إلا أن إدارة الملعب الأولمبي أكدت استحالة إجرائه هناك، لتضيف أيضا مباراة جاره الاتحاد الذي كان قد بُرمج لقاؤه ضد «رايون سبور» المزمع يوم 29 جويلية بملعب 5 جويلية، إلا أن كل المؤشرات توحي بنقلهما إلى تشاكر.
ل ص
 

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