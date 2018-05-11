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فيما أكد أن الرابطة وحدها المسؤولة عن تأهيل الملاعب

مدوار يدعو زطشي إلى إمهال الأندية المدينة إلى غاية الميركاتو الشتوي

  20 جويلية 2018 - 14:57   قرئ 13 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
مدوار يدعو زطشي إلى إمهال الأندية المدينة إلى غاية الميركاتو الشتوي

 تقدم رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بطلب للاتحادية الجزائرية لكرة القدم «الفاف»، لإيجاد حل لأزمة المستحقات التي تعاني منها أندية البطولتين المحترفتين الأولى والثانية، وإرجائها إلى غاية الانتقالات الشتوية شهر جانفي المقبل لتسوية أزمة الديون، فيما أكد أن هيئته وحدها المسؤولة عن تأهيل الملاعب تحسبا للموسم المقبل من البطولة. 

أكد رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار على هامش الاجتماع الذي جمعه برؤساء الأندية المحترفة بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، أن أولويته في المرحلة الراهنة إيجاد حل لمشكلة الديون، مضيفا في تصريحاته: «سنقوم باقتراح جدولة مستحقات اللاعبين لدى الأندية من أجل تسويتها من هنا إلى غاية الميركاتو القادم»، وأبرز المتحدث أنه وضع هذه المقترحات على طاولة المكتب الفدرالي لـ»الفاف»، مع قيام الرابطة بمنح وجهة نظرها في هذه القضية الشائكة. من جانب آخر، أكد الرئيس السابق لأولمبي الشلف أن الرابطة وحدها المسؤولة عن تأهيل الملاعب من عدمها، ومهمة لجنة المعاينة تتمثل في تقديم تقرير مفصل عن أوضاع الملاعب، مؤكدا عدم حدوث أي مفاجآت بخصوص تأهيل الملاعب. وقال خليفة قرباج في أول ندوة صحافية له إن «لجان معاينة الملاعب قد باشرت مهامها في تفقد الملاعب، لتدوين تقاريرها حول وضع كل ملعب»، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن الفصل نهائيا في تأهيل أي ملعب من عدمه. على صعيد آخر، هدد الرجل الأول في الرابطة بحرمان القناتين العمومية ودزاير تيفي من تغطية نشاط البطولتين المحترفتين الأولى والثانية إلى غاية تسوية مستحقاتهما تجاه الرابطة المحترفة.
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