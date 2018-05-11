زطشي يسقط الورقة الفرنسية من حساباته

يعيش رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي ضغطا رهيبا من أجل حسم ملف الناخب الوطني الجديد خلفا لرابح ماجر الذي تمت إقالته منذ 24 الماضي، وأمام رفض واعتذار كل من البوسني وحيد حليلوزيتش والفرنسي هيرفي رونار لم يتبق أمام «الفاف» سوى خيارين اثنين مطروحين، يسعى زطشي لخطف موافقة أحدهما نهاية الشهر الجاري أو بداية أوت على أقصى تقدير.

حصر رئيس «الفاف» خير الدين زطشي هوية المدرب الجديد للخضر في اسمين اثنين فقط تم تداولهما بشكل واسع خلال الأيام القليلة الماضية، رافضا الإفصاح عن اسميهما في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية لتعيين ناخب جديد قبيل الدخول في المنافسة الرسمية شهر سبتمبر المقبل بمواجهة غامبيا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 بالكاميرون. وأكد الرجل الأول في مبنى دالي براهيم أن المدرب الجديد للخضر سيعرف مع نهاية الشهري الجاري أو بداية أوت القادم على أقصى تقدير، مؤكدا أن الوقت كاف للتحضير لتلك المقابلة التصفوية. ولمّح رئيس «الفاف» إلى أن المدرب القادم ليس بالضرورة أن يكون فرنسيا، لكن يجب أن يتقن اللغة الفرنسية. ورغم أن زطشي لم يفصح عن اسم خليفة ماجر المحتمل، إلا أن مصادر من الفاف سبق لها أن رشحت التعاقد المدرب الألماني للمنتخب النيجيري غيرنوت روهر، إلى جانب المدرب السويسري من أصول بوسنية فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا، أملا في الحصول على موافقة أحدهما لغلق ملف البحث عن مدرب جديد بعدما تحوّل إلى حديث الجميع في الشارع الرياضي، بينما يوجد الفرنسي كريستيان غوركوف خيارا محتملا. في السياق، أكد الرئيس السابق لأتليتيك بارادو أن المفاوضات مع البوسني وحيد حليلوزيتش لم تغلق إلى حد الساعة، وقال في تصريحاته: «ما زلنا في اتصالات مع وحيد حليلوزيتش فعلا، وسنعرف قريبا ما إذا كان سيعود إلى الجزائر أم لا، فنحن نركز على أن نحسن الاختيار وأن نتعاقد مع المدرب الذي يناسبنا». بالمقابل، فند المتحدث دخول هيئته في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي منصب الناخب الوطني، مؤكدا أنه لم يتصل به ولا يعلم من تحدث معه باسم الفاف.