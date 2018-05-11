شريط الاخبار
"فرحة هستيرية" و"خيبة أمل" بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لوح يهاجم مقري ويتهمه بمحاولة إرجاع الجزائر للعشرية السوداء الحكومة تضغط على المسؤولين لتنفيذ برامج التنمية عبر المناطق الحدودية وزارة الصحة تسحب 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على "فالسارتان" 136 حريق يتسبب في إتلاف 462 هكتار من الغابات تسجيل أزيد من 10 آلاف طبيب مقيم راسب إدارة ملعب 5 جويلية تصدم «العميد» و»سوسطارة» مدوار يدعو زطشي إلى إمهال الأندية المدينة إلى غاية الميركاتو الشتوي زطشي يسقط الورقة الفرنسية من حساباته وزارة العدل تُحدد تكاليف دمغة المحامين في المحاكم إنقاذ 10 "حراڨة" وفقدان 3 آخرين إثر غرق قاربهم بتيبازة نقابة القابلات تؤكد استعدادها للعمل مع الوزارة لحل المشاكل إجراءات جديدة للحفاظ على مصداقية الامتحانات والمسابقات تنصيب العقيد تريكي محمد قائدا جديد للدرك الوطني بوهران 13 إرهابيا سلموا أنفسهم بتمنراست منذ بداية جويلية النفط يرتفع إلى 72.85 دولارا للبرميل 15 مليون أورو صادرات الجزائر من التونة خلال السداسي الأول من 2018 وزارة التجارة تضبط برنامج المشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية بعثة الحج في الميدان تحسبا لاستقبال أولى أفواج حجاج الجزائر بن بعيبش هو من "ساوم" بوتفليقة والحزب سحب منه الثقة لهذا السبب غرفة عمليات مشتركة وخط اتصال بين القيادات الميدانية للجيشين الجزائري والتونسي وزارة التجارة تدرس مقترحات لمرافقة مصدّري المنتجات الفلاحية أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا تعويض الفلاحين ضحايا الحرائق والحمى القلاعية في ظرف أسبوع سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة موبيليس يضاعف مزايا عروض وين ماكس بالسعر ذاته الأمن أوقف تاجر عملة بسوق السكوار صديق لـ البوشي تذبذب أسعار الدينار يعكس واقعا مقلقلا للشركات الوطنية إرهابيان يسلّمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست إجراءات لفتح معبر حدودي برّي بين الجزائر وموريتانيا ثلاثة أيام فقط لتحويل رخصة السياقة إلى دولية غضب في حمس بعد اتهام ولد عباس لنحناح بـمساومة بوتفليقة وزارة الدفاع تواصل تسوية وضعية البالغين 30 سنة فما فوق ألمانيا تطلق جولة ثانية من مساعيها لترحيل الحراقة المغاربة انطلاق التسجيلات الجامعية للناجحين في البكالوريا يوم 26 جويلية بلقصير ينصّب العقيد حميتي محمد قائدا جديدا للدرك الوطني ببشار ثلث حجاج الديوان لم يحجزوا بعد غرفهم في مكة توقيف عسكريين بتهمة بيع مواد صيدلانية دون رخصة ببرج الكيفان أزيد من مليون جزائري دون عمل!
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. رياضة محلية
  4. زطشي يسقط الورقة الفرنسية من حساباته

حدد تاريخا جديدا للكشف عن هوية مدرب الخضر

زطشي يسقط الورقة الفرنسية من حساباته

  20 جويلية 2018 - 14:57   قرئ 14 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
زطشي يسقط الورقة الفرنسية من حساباته

يعيش رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي ضغطا رهيبا من أجل حسم ملف الناخب الوطني الجديد خلفا لرابح ماجر الذي تمت إقالته منذ 24 الماضي، وأمام رفض واعتذار كل من البوسني وحيد حليلوزيتش والفرنسي هيرفي رونار لم يتبق أمام «الفاف» سوى خيارين اثنين مطروحين، يسعى زطشي لخطف موافقة أحدهما نهاية الشهر الجاري أو بداية أوت على أقصى تقدير. 

حصر رئيس «الفاف» خير الدين زطشي هوية المدرب الجديد للخضر في اسمين اثنين فقط تم تداولهما بشكل واسع خلال الأيام القليلة الماضية، رافضا الإفصاح عن اسميهما في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية لتعيين ناخب جديد قبيل الدخول في المنافسة الرسمية شهر سبتمبر المقبل بمواجهة غامبيا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 بالكاميرون. وأكد الرجل الأول في مبنى دالي براهيم أن المدرب الجديد للخضر سيعرف مع نهاية الشهري الجاري أو بداية أوت القادم على أقصى تقدير، مؤكدا أن الوقت كاف للتحضير لتلك المقابلة التصفوية. ولمّح رئيس «الفاف» إلى أن المدرب القادم ليس بالضرورة أن يكون فرنسيا، لكن يجب أن يتقن اللغة الفرنسية. ورغم أن زطشي لم يفصح عن اسم خليفة ماجر المحتمل، إلا أن مصادر من الفاف سبق لها أن رشحت التعاقد المدرب الألماني للمنتخب النيجيري غيرنوت روهر، إلى جانب المدرب السويسري من أصول بوسنية فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا، أملا في الحصول على موافقة أحدهما لغلق ملف البحث عن مدرب جديد بعدما تحوّل إلى حديث الجميع في الشارع الرياضي، بينما يوجد الفرنسي كريستيان غوركوف خيارا محتملا. في السياق، أكد الرئيس السابق لأتليتيك بارادو أن المفاوضات مع البوسني وحيد حليلوزيتش لم تغلق إلى حد الساعة، وقال في تصريحاته: «ما زلنا في اتصالات مع وحيد حليلوزيتش فعلا، وسنعرف قريبا ما إذا كان سيعود إلى الجزائر أم لا، فنحن نركز على أن نحسن الاختيار وأن نتعاقد مع المدرب الذي يناسبنا». بالمقابل، فند المتحدث دخول هيئته في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي منصب الناخب الوطني، مؤكدا أنه لم يتصل به ولا يعلم من تحدث معه باسم الفاف.
ل ص
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من رياضة محلية

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات