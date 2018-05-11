الجزائر تحصد 71 ذهبية وتكتفي بالمركز الثاني في الألعاب الإفريقية

أحرزت الجزائر 71 ميدالية ذهبية، في ختام الألعاب الإفريقية للشباب 2018، التي جرت أحداثها بالجزائر، لتحتل المركز الثاني بعد مصر.

وكشفت اللجنة المنظمة للألعاب الإفريقية للشباب، عن جدول الميداليات، أين احتلت الجزائر المركز الثاني برصيد 225 ميدالية من المعادن الثلاثة.

وتوزع رصيد الجزائر من الميداليات بين 71 ذهبية، 71 ميدالية فضية، و83 ميدالية برونزية، تم حصدها في مختلف المنافسات.

وعاد المركزالأول في هذه الألعاب لدولة مصر، برصيد 204 ميدالة، منها 103 ذهبية، 57 فضية، و44 برونزية.

وعاد المرز الثالث لتونس بـ135 ميدالية، منها 35 ذهبية، متبوعة بالمغرب بمجموع 105 ميدالية منها 29 ذهبية.

يذكر أنه تم اختتام الدورة الثالثة من الألعاب الإفريقية2018، أمس السبت، أين تم تسليم مشعل تنظيم الطبعة المقبلة لدولة ليزوتو.