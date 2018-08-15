مولودية بجاية-شبيبة القبائل (اليوم بملعب الوحدة المغاربية على 45h17)

داربي يما قورايا يلهب بلاد القبائل

-6 درابيات في تاريخ الناديين وتفوق طفيف لـ الموب

يدخل المحترف الأول من الدوري الجزائري، في جولته الثانية، هذه الجمعة، وأهم ما يميزها احتضان ملعب الوحدة المغاربية ببجاية لسابع داربي في تاريخ شبيبة القبائل ومولودية بجاية التي ستستضيف الكناري الباحث عن تدارك الفشل في افتتاح البطولة أمام شبيبة الساورة، فيما سيدخل أشبال ألان ميشال اللقاء بمعنويات مرتفعة وبنية التأكيد بعد الانتصار في الجولة الأولى خارج القواعد أمام أولمبي المدية.

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سيعيش أنصار الموب والكناري عرسا كرويا بعاصمة يما قورايا، نهاية هذا الأسبوع، بعد عام من غياب متعة هذا الموعد الرياضي بسبب نزول مولودية بجاية إلى المحترف الثاني، وعلى غير العادة سيجرى اللقاء في جو أخوي بعد أن تصالحت الإدارتان هذا العام وعادت الأمور إلى مجاريها حيث وقبل مباراة الجولة الثانية من الدوري، رحب المسيرون البجاويون بالجماهير القادمة من تيزي وزو وكذا الوفد الإداري لـ جي اس كا.

على الصعيد الرياضي، تمكنت إدارة الكناري من تأهيل الثلاثي حمرون-أمعوش ورناي بعد أن حرمت من خدماتهما الشبيبة في مباراة الساورة، فيما يسعى بن علجية -وبعد الانتقادات التي لاحقته بسبب مستواه الباهت في الجولة الأولى-للتدارك رغم أن المعني أكد أنه لم يلعب في منصبه وفضل الجهة اليسرى تنفيذا لتوجيهات المدرب، وقد اجرت تشكيلة دوما حصة تدريبية واحدة، صبيحة أمس، فيما تحوم اخبار عن إمكانية دخول اللاعب السابق لشباب بلوزداد، بلايلي أساسيا هذه الجمعة، مكان الجناح الأيسر الشاب أيت عبد السلام، وتأمل إدارة ملال في تأهيل المهاجم البورندي، عبد الرزاق فيستون، اليوم، بعد ان طلبت من الفاف التدخل لمساعدتها قصد منحه ترخيصا يسمح له بلعب لقاءات البطولة بشكل رسمي. 

من جهته يسعى الموب لتأكيد فوزه الأول خارج الديار أمام أولمبي المدية، ويأمل الأنصار أن تواصل كتيبة ميشال في النتائج الإيجابية والحفاظ على البقاء الذي حققه الموسم الماضي، وأجرى لاعبو الموب حصة تدريبية في الفترة الصباحية قبل خوض مباراة تطبيقية في المساء حرص فيها التقني الفرنسي على الاعتماد على ثلاثة مهاجمين، كاشفا عن نواياه في لعب ورقة الهجوم أمام الكناري وخاض الموب قبل ذلك ودية امام نادي تيزي وزو الناشط في القسم الهاوي انهاه لصالحه بهدف لصفر امضاه في الدقيقة 80 اللاعب تواتي. 

أمام بالعودة إلى تاريخ الداربيات بين الناديين، فإنهما خاضا 6 لقاءات، ثلاثة منها انتهت بالتعادل، فيما عاد الفوز لـ الموب مرتين، ولشبيبة القبائل مرة واحدة.