قال إن زمن أخذ الإجازات بالضغط قد ولى

مدوار يتحدى منتقديه ويتوعد بمعاقبتهم

تحدى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، جميع منتقديه في مقدمتهم رؤساء الأندية التي حرمت من اجازاتها في الموسم الكروي الجديد بسبب عدم تسوية ديونها العالقة.

أعلن رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، في تصريحات له عقب مباراة وداد تلمسان أمام المضيف مولودية سعيدة تمسكه بقرار عدم منح الاجازات إلى الفرق المدانة عملا بقرارات المكتب الفدرالي، وتحدى خليفة محفوظ قرباج كل رئيس نادي معني بقضية منع الاجازات أن يحضر الدليل الذي يثبت أن الرابطة قد ظلمته وقال زمن الاستفادة من الإجازات بالضغط قد انتهى، ومن يملك وثائق تثبت أنه سوى ديونه فليتقدم بها وبخصوص الاتهامات التي وجهت له في قضية خدمة مصالحه الخاصة وفريقه السابق جميعة الشلف رد قائلا :لو كنت حقا أخدم مصالحي لتحصل اتحاد الحرا، رائد القبة وشباب بلوزداد على اجازات لاعبيهم وأخدم مصالحي من جهة أخرى وورط مدوار في المقابل رئيسا اتحاد الحراش ورائد القبة الذين انتقداه كثيرا وقال :رئيس الحراش أتى إلى الرابطة ومنحناه صكا بـ 2.5 مليار سنتيم متمثلة في حقوق البت التلفزيوني وهو مبلغ كان بإمكانه أن يسوي ديون الفريق، أما رائد القبة فقد قدم لنا الرئيس وثائق ناقصة ولا تحمل أختام الجهات الرسمية سواء ختمه أو ختم رئيس البلدية وفي الختام توعد مدوار منتقديه من مغبة مواصلة اطلاق تصريحات نارية في حقه لاسيما وأنه لا يطبق سوى تعليمات المكتب الفدرالي عكس ما كان عليه الأمر في السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السابق محفوظ قرباج حيث قال مدوار بالحرف الواحد :على اللاعبين والرؤساء ومسيري الفرق الحيطة والحذر في تصريحاتهم فهناك مجلس انضباط في الانتظار.