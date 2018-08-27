الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية

مولودية الجزائر- وفاق سطيف (اليوم بملعب 5 جويلية سا 14)

الوفاق والعميد في صدام ناري من أجل مجد قاري جديد

سيكون ملعب 5 جويلية الأولمبي ظهيرة اليوم، على موعد مع صدام جزائري ناري بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف بنكهة نهائي مصغر مؤهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

ستصوب أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الجزائر عامة، وأنصار المولودية والوفاق خاصة، نحو الحصن الأولمبي الذي سيحتضن لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا بين الفريقين، وتعتبر المباراة حاسمة بالنسبة للتشكيلتين من أجل مواصلة المغامرة الإفريقية نحو كتابة مجد جديد، سواء للعميد صاحب لقب واحد أو الوفاق الذي يملك تتويجين، إحداهما في النسخة الجديدة سنة 2014، ويعتبر وفاق سطيف الأوفر حظا في لقاء اليوم باعتبار أن مصيره بين رجلي لاعبيه حيث يكفيهم الفوز من أجل اقتناص ثاني تأشيرات العبور إلى ربع النهائي عكس مولودية الجزائر التي ستنتظر نتيجة اللقاء الثاني عن المجموعة في حال فوزها والذي سيجمع المتأهل سلفا تي بي مازيمبي الكونغولي بضيفه الدفاع الحسيني الجديدي، باعتبار أن العميد والوفاق وممثل الكرة المغربية يتواجدون في الوصافة بـ 5 نقاط لكل واحد منهم في حين أن مازيمبي يتصدر بـ 11 نقطة كاملة.

كازوني سيتغل معنويات لاعبيه لحسم اللقاء

حققت تشكيلة مولودية الجزائر فوزا ثمينا في لقائها المتأخر أمام مضيفها دفاع تاجنانت ضمن تسوية الجولة الثانية في الوقت الذي خسر فيه وفاق سطيف مباراته لحساب ذات الجولة أمام مضيفه جمعية عين مليلة، ويسعى الطاقم الفني للعميد -بقيادة الفرنسي برنار كازوني- لاستغلال الروح المعنوية الكبيرة لأشباله من أجل حسم الأمور أمام الوفاق الذي يمر لاعبوه بفترة صعبة بعد انهزامهم أمام الوافد الجديد للرابطة الأولى وفي لقاء لعب دون ضغط بغياب الأنصار وعلى أرض محايدة.

المدربان يحذران من التركيز على مواجهة الكونغو

شاءت الصدف أن يكون مصير ممثلا الجزائر نحو ربع نهائي أغلى المنافسات القارية مرتبطا بنتيجة لقاء تي بي مازيمبي وضيفه الدفاع الحسيني الجديدي، وفي ظل هذه المعطيات شدد مدربا المولودية والوفاق برنار كازوني ورشيد الطاوسي على لاعبيهم ضرورة التركيز على مباراة اليوم فقط دون التفكير في اللقاء الآخر الذي سيلعب في نفس التوقيت على الأراضي الكونغولية، هذا وركز التقني الفرنسي ونظيره المغربي كثيرا على الجانب النفسي قبل لقاء اليوم باعتباره حاسما وسيلعب على جزئيات صغيرة مثلما أكده كل طرف في تصريحاته السابقة.