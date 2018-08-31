الإجتماع الثلاثي كان ناريا واتهامات بالجملة أطلقها الفرنسي

"سوناطراك" تضحي بقاسي السعيد وكازوني لإسكات "الشناوة"

قرر شركة "سوناطراك"، مالكة أغلبية أسهم مولودية الجزائر، إنهاء مهام المدير الرياضي للفريق، كمال قاسي السعيد، بالإضافة إلى إقالة المدرب الفرنسي برنار كازوني في أولى الخطوات عقب إقصاء العميد المر من دور مجموعات الشامبينزليغ.

مثلما أشرنا إليه في أعدادنا السابقة عقد مسؤولو شركة سوناطراك اجتماعا طارئا رفقة المدير الرياضي للمولودية كمال قاسي السعيد والمدرب برنار كازوني، من أجل الاستفسار عن الإقصاء الذي تعرض له الفريق في منافسة رابطة أبطال إفريقيا بعد هزيمته داخل الديار أمام وفاق سطيف، وكان متوقعا أن يتم الاستغناء على التقني الفرنسي كازوني مثلما كشفته مصادر مقربة من المولودية لـ"المحور اليومي" الأسبوع الماضي، غير أن المفاجأة كانت في إنهاء مهام المدير الرياضي كمال قاسي السعيد إلى جانب فسخ عقد المدرب برنار كازوني، وحاولت الشركة الوطنية بقرارها هذا اسكات الأنصار الغاضبين والذين توعدوا اللاعبين بعد الإقصاء لاسيما وأنه جاء داخل الديار وأمام فريق لم يكن لديه أي أمل في اقتطاع تأشيرة ربع النهائي، وفي أول خطوة نحو اعادة ترتيب البيت أعلنت سوناطراك في بيان نشرته أول أمس وحصلت المحور عن نسخة منه انهاء مهام كل من قاسي السعيد وكازوني الأمر الذي أراح الشناوة نوعا ما باعتبار أن الثنائي لم يعد يلقى الاجماع.

كازوني ورط قاسي السعيد في قضية الاستقدامات

أكدت مصادر من بيت العميد أن التقني الفرنسي فجر قنبلة مدوية خلال استفساره من طرف مسؤولي سوناطراك عن أسباب الهزيمة والإقصاء بالرغم من أن الشركة وضعت كل سبل النجاح أمامه، وأضافت مصادرنا أن كازوني قال بالحرف الواحد إنه لم يستشر في عملية الاستقدامات وأن اللاعب الوحيد الذي طالب التعاقد معه لم يتم استقدامه، وهي التصريحات التي أغضبت قاسي السعيد ودخل الثنائي في مناوشات كلامية وسط تبادل للاتهامات في فضيحة جديدة تضاف إلى مسلسل فضائح عميد الأندية الجزائرية.

أطراف زكرينيو وسوناطراك ترفض ورقة المدرب الأجنبي

كشفت شركة سوناطراك في بيانها الذي أعقب الاجتماع الثلاثي عشية الخميس الماضي، أن محمد حيرش سيتولى قيادة الشؤون الرياضية للفريق باعتباره رئيسا لمجلس الإدارة، أما عن هوية خليفة برنار كازوني فأكدت الشركة الوطنية أنها ستعينه في الساعات القليلة القادمة وفي هذا الصدد أكدت مصادرنا أن أطراف فاعلة في الفريق اقترحت التعاقد مع المدرب السابق للفريق نور الدين زكري في حين أضاف ذات المصادر أن مسؤولي سوناطراك أكدوا أن المدرب الجديد لن يكون أجنبيا.

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