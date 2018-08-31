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تسوية رزنامة الجولة 3 من رابطة المحترف الأول موبيليس

سوسطارة وعين الفوارة يريدان الصدارة وداربي عاصمي يحبس الأنفاس

  03 سبتمبر 2018 - 20:28   قرئ 91 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
سوسطارة وعين الفوارة يريدان الصدارة وداربي عاصمي يحبس الأنفاس

سيكون الموعد عشية اليوم مع 3 مباريات متأخرة عن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى  موبيليس والتي أجلت عن موعدها السابق باعتبار أن أطرافها كانوا معنيين بالمنافستين الإفريقيتين كأس الكاف ورابطة الأبطال، وستكون كل الأنظار موجهة نحو ملعب 20 أوت بالعناصر الذي سيستضيف  داربي ناريا بين المضيف شباب بلوزداد المنتشي بأول انتصار في الموسم السبت الماضي أمام تاجنانت والجار الجريح مولودية الجزائر الذي تكبد هزيمتين متتاليين أمام وفاق سطيف، الأولى كلفته خسارة بطاقة ربع نهائي رابطة الأبطال والثانية في البطولة عمقت من جراحه أكثر فأكثر. وفي لقاءين آخرين ستكون صدارة الترتيب في المزاد بين كل من وفاق سطيف واتحاد العاصمة، عندما يستضيف الأول أهلي البرج والثاني أتليتيك بارادو، حيث إن فوز أبناء سوسطارة وعين الفوارة اليوم سيسمح لهما بالصعود إلى الصدارة مناصفة برصيد 9 نقاط لكل منهما.

 

برنامج لقاءات اليوم :

ا الجزائر - أ البرج (ملعب عمر حمادي سا 20:45)

و سطيف - أ بارادو (ملعب 8 ماي سا 21)

ش بلوزداد  م الجزائر (ملعب 20 أوت سا 17)

 

أبناء  لعقيبة يعدون بغزو المدرجات ويشددون على الفوز

بلوزداد لتأكيد الصحوة والعميد لاستعادة التوازن

 

سيكون ملعب 20 أوت بالعاصمة، عشية اليوم بداية من الساعة 17، مسرحا لداربي بأهداف متباينة بين شباب بلوزداد الذي وضع حدا لنتائجه السلبية بفوز على تاجنانت ومولودية الجزائر التي تعاني الأمرين بعد هزيمتين في ظرف 4 أيام على يد وفاق سطيف في الشامبينز ليغ والبطولة.

تسعى تشكيلة شباب بلوزداد لتأكيد صحوتها الأخيرة وحصد ثاني فوز على التوالي في البطولة عندما تستضيف مولودية الجزائر في لقاء متأخر عن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى  موبيليس. وكان أبناء لعقيبة قد خسروا لقاءهم الافتتاحي على البساط أمام جمعية عين مليلة قبل أن يتعادلوا في الداربي أمام بارادو ليخطفوا السبت الماضي أول انتصار على حساب دفاع تاجنانت، وسيحاول الطاقم الفني للفريق بقيادة شريف الوزاني استغلال المعنويات المرتفعة لأشباله من أجل حسم الداربي لصالحه وتأكيد عودة الشباب الذي سيكون مدعما بأعداد غفيرة من أنصاره الذين وعدوا برد جميل التشكيلة وغزو مدرجات ملعب 20 أوت من أجل دفع رفقاء بالغ لتحقيق الفوز. ومن الناحية الفنية، تبقى مشاركة اللاعب كنيش مستبعدة بسبب إصابة يعاني منها، أما في الجهة المقابلة فإن العميد يمر بأسوأ فتراته بعد الإقصاء المر من منافسة دور مجموعات رابطة الأبطال عقب الانهزام في الجولة الختامية داخل الديار أمام وفاق سطيف، بالإضافة إلى الخسارة التي تكبدها الفريق أمام المنافس ذاته 4 أيام بعد ذلك، لحساب الجولة الرابعة من البطولة المحترفة. وتبحث تشكيلة المولودية عن استعادة توازنها وثقة أنصارها بالرغم من أن معنويات اللاعبين في الحضيض، لاسيما أنهم تعرضوا للشتائم بعد هزيمتي سطيف من طرف الشناوة الذين هددوا بمقاطعة مباريات الفريق. من جهته، اجتمع المدير الرياضي للعميد كمال قاسي السعيد أمس بلاعبيه وحثهم على ضرورة الفوز في الداربي مؤكدا لهم أن هزيمتي سطيف مجرد كبوة حصان يمكن لأي فريق أن يقع فيها.

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