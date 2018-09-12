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سوسطارة تطير إلى مصر وفروجي يصر على الفوز

إبراهيم حسن يستفز الجزائر ويطالب بالحماية في الإياب!

  12 سبتمبر 2018 - 18:17   قرئ 46 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
إبراهيم حسن يستفز الجزائر ويطالب بالحماية في الإياب!

وجّه إبراهيم حسن اللاعب الدولي المصري السابق المثير للجدل، تصريحات استفزازية للجزائر، حينما طالب بتوفير الحماية لبعثة نادي المصري البوسعيدي في لقاء إياب ربع نهائي كأس الكاف المرتقب يوم 23 سبتمبر الجاري.

يبدو أن المدير الرياضي لمنافس اتحاد العاصمة في ربع نهائي كأس الكاف، المصري إبراهيم حسن، يبحث عن الاصطياد في المياه العكرة بعد حادثة ملعب بولوغين وخروج الفريق العراقي من المباراة عقب تمجيد أنصار سوسطارة اسم الراحل صدام حسين، وإلا كيف نفسر مطالبة الدولي المصري السابق بالحماية في الجزائر ولقاء الذهاب من ربع نهائي الكاف لم يلعب بعد على الأراضي المصرية، حيث طالب إبراهيم حسن الذي يشغل منصب مدير كرة في النادي المصري وتوأمه حسام حسن مدربا للفريق، الاتحادية الإفريقية لكرة القدم بتوفير الحماية اللازمة لبعثة النادي في الجزائر. وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية:  أتمنى أن تنتهي المباراة في جو رياضي وأن يكون هناك تأمين جيد واحتياطات كافية، لأن المباراة صعبة ويجب الحفاظ على سلامة بعثة المصري من حدوث أي مشكلة. ويحاول إبراهيم حسن المعروف بخرجاته المثيرة للجدل كلما تعلق الأمر بمواجهة مصرية جزائرية استفزاز الجزائريين وشن حرب نفسية على أمل تشتيت تركيز أبناء سوسطارة الذين شدوا صبيحة أمس الرحال نحو مصر تحسبا لمواجهة المصري البورسعيدي الأحد المقبل في ذهاب كأس الكاف.

فروجي:  نحن جاهزون ونريد حسم التأهل في مصر

أبدى التقني الفرنسي تيري فروجي تفاولا كبيرا بقدرة فريقه على العودة بنصف تأشيرة نصف نهائي كأس الكاف من الأراضي المصرية قبل لقاء العودة المرتقب بالجزائر، وقال مدرب اتحاد العاصمة في تصريحات من مطار هواري بومدين دقائق قبل إقلاع طائرة الفريق نحو مصر:  نحن جاهزون للمباراة التي ستلعب على مرحلتين، الأولى ستكون في مصر وهي الأكثر أهمية، وعليه سنسعى جاهدين لحسم الأمور هناك حتى نلعب لقاء الجزائر بارتياح. وبالرغم من تفاؤله الكبير إلا أن فروجي شدد على ضرورة احترام المنافس لاسيما أن وصوله إلى هذا الدور المتقدم يؤكد قوته وختم قائلا:  هدفنا العبور إلى نصف النهائي، وأظن أن الأمور لن تكون سهلة باعتبار أن التأهل من دور المجموعات يضعنا في مواجهة أندية قوية.

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