مباريات الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى
تنطلق اليوم الجمعة الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبليس" وستتواصل على مدار ثلاثة أيام الجمعة والسبت و الأحد وفيما يلي برنامج الجولة :
الجمعة 14 سبتمبر:
باتنة: جمعية أمل عين مليلة - شباب قسنطينة (00: 17)
السبت 15 سبتمبر:
شباب بلوزداد - أولمبي المدية (00: 17)
مولودية بجاية - نصر حسين داي (45: 17)
نادي بارادو - مولودية وهران (00: 19)
شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج (00: 20)
الأحد 16 سبتمبر:
الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (00: 17 دون جمهور)
الإثنين 17 سبتمبر:
وفاق سطيف - دفاع تاجنانت (00: 19)
الخميس 11 أكتوبر:
اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر (00: 18)