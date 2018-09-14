مباريات الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى

تنطلق اليوم الجمعة الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبليس" وستتواصل على مدار ثلاثة أيام الجمعة والسبت و الأحد وفيما يلي برنامج الجولة :

الجمعة 14 سبتمبر:

باتنة: جمعية أمل عين مليلة - شباب قسنطينة (00: 17)

السبت 15 سبتمبر:

شباب بلوزداد - أولمبي المدية (00: 17)

مولودية بجاية - نصر حسين داي (45: 17)

نادي بارادو - مولودية وهران (00: 19)

شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج (00: 20)

الأحد 16 سبتمبر:

الجزائر (عمر حمادي): مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (00: 17 دون جمهور)

الإثنين 17 سبتمبر:

وفاق سطيف - دفاع تاجنانت (00: 19)

الخميس 11 أكتوبر:

اتحاد بلعباس - اتحاد الجزائر (00: 18)