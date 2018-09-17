العميد على خطى اتحاد الحراش وشباب بلوزداد

المشاكل الإدارية تقود رموز الكرة الجزائرية إلى الهاوية

واصل فيروس سوء التسيير نخر جسد الأندية الجزائرية والتحق مؤخرا العميد بركب المنكوبين حيث أصبح الفريق يسير بخطى ثابتة نحو المجهول بسبب بعض الصراعات الداخلية التي ضربت أسوار المولودية.

تكبدت تشكيلة مولودية الجزائر هزيمة مرة أول أمس أمام شبيبة القبائل استقرت على خماسية نظيفة ستبقى وصمة عار في تاريخ العميد، واتهم أنصار الفريق رفقاء الحارس فريد شعال برفع الأرجل أمام الكناري وانقسم الأنصار بين من أكد أن تعمد الهزيمة كان بنية إقالة المدير الرياضي كمال قاسي السعيد وبين من قال إنها ردة فعل من بعض العناصر التي رفضت عودة رفيق صايفي وهي عناصر محسوبة على التقني الفرنسي السابق برنار كازوني، لاسيما وأن لاعبي الفريق تضامنوا معه بعد إقالته وكانوا وراء إنهاء عقد رفيق صايفي نهاية الموسم الماضي، وبين هذا وذاك فإن أعرق الأندية الجزائرية وصاحب أقوى قاعدة جماهيرية في شمال القارة الإفريقية يتجه بخطى ثابتة نحو المجهول والسبب الرئيسي هو سوء التسيير وفي هذا الصدد حمل الشناوة المسؤولية بالدرجة الأولى إلى شركة سوناطراك مالكة أغلبية أسهم الفريق وأكد الأنصار أن الأموال لا تصنع الفرق بل تحتاج المولودية الشعبية إلى أبنائها من أجل العودة إلى الواجهة، وبعد الإقصاء من رابطة الأبطال والهزائم غير المنتظرة في البطولة التي كان آخرها الانهزام المذل أمام الكناري يسير أصحاب اللونين الأحمر والأخضر بخطى ثابتة نحو الالتحاق برمزي الكرة العاصمية اتحاد الحراش وشباب بلوزداد فالأول يواجه خطر السقوط إلى قسم الهواة بعدما سقط الموسم الماضي إلى المحترف الثاني وأبناء لعقيبة يتجهون هم أيضا نحو مغادرة حظيرة الكبار بسبب مشاكلهم الإدارية التي أثقلت كاهل الفريق.

لعبة شطرنج في تعيين الرؤساء والمصالح الشخصية في الواجهة

المتمعن في هيكلة الأندية الجزائرية التي تعرف تدهورا وبالأخص العاصمية يتيقن سريعا بأن منصب الرئيس عبارة عن لعبة شطرنج يتفنن في ممارستها المسيرون، فاتحاد الحراش مثلا الذي يعاني منذ أزيد من 5 سنوات تداول على رئاسته اسمان فقط وهما العايب ومانع يذهب الأول ويعوضه الثاني والعكس يحدث ويبقى الفريق يتخبط في مستنقع المشاكل، وهو ما حدث أيضا في مولودية الجزائر في السنوات الأخيرة مع الثنائي عمر غريب وكمال قاسي السعيد الذي دخل التاريخ بعدما أقيل يوم الخميس ليعود إلى منصبه في الأحد الموالي، وتبقى المصالح الشخصية هي الغالب الأكبر بالنسبة لـ منصب الرئيس دون مراعاة مصالح الأندية ولا مشاعر المناصر البسيط.