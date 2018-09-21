زطشي يؤكد وجود «الفساد» في الدوري الجزائري

اعترف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بوجود تلاعبات وفساد في مباريات المحترف الأول والثاني وهو ما وقف عليه طيلة تجربته التي قاربت 20 سنة وتوعد خليفة محمد روراوة بمحاربة «الفساد» في حال تلقت هيئته الدلائل التي تؤكد ذلك.

رفض رئيس الفاف خير الدين زطشي تهويل «الروبورتاج» الذي أعدته قناة «بي بي سي» حول الفساد في المنظومة الكروية الجزائرية، مؤكدا أن الجميع يعلم بوجود بعض التلاعبات لكن ليس بنفس الصورة التي تتحدث عنها وسائل الاعلام المحلية والدولية وعلق على القضية قائلا :»عندما نتحدث عن الفساد فنجد أن هناك فارق كبير بين الواقع وما يقال وهذا لا يعني أنه لا يوجد فساد» وأضاف في ذات السياق :»أنا في مجال الكرة منذ 20 سنة وأؤكد وجود الفساد» لكن رئيس الفاف دعى بطريقة غير مباشرة إلى عدم تصديق كل شيء عندما تحدث عن الكلاسيكو الأخير وقال :»في مباراة المولودية والشبيبة اتهمت بعض الأطراف لاعبي العميد برفع أرجلهم وهذا ما لا نقبل به» ونفى زطشي أن تكون هيئته قد تلقت مراسلة من الفيفا مثلما زعم تقرير قناة البي بي سي الذي وصفه بالمستهلك بما أن الاعلام الجزائري تحدث في الأمر عدة مرات قبل أن يتعود رئيس الفاف بالضرب بيد من حديد في حال ثبوت قضية فساد في الساحة الكروية وقال :»جددنا لجنة الأخلاق على مستوى الفاف وهي المكلفة بمتابعة هذه القضايا، نحن هنا من أجل ازالة الفساد وفي حال تلقينا الدلائل سنقوم بعملنا ونرمي بالقضية إلى أروقة المحاكم.»