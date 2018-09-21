زطشي يعترف بوجود فساد في كرة القدم الجزائرية

علق رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي اليوم الجمعة على تحقيق شبكة "بي بي سي" البريطانية حول الفساد في كرة القدم الجزائرية

وقال زطشي إن ما جاء في التحقيق ليس بالجديد، فالكل يعلم بوجود فساد ينخر كرة القدم الجزائرية، مضيفا أن المكتب الفدرالي الجديد اتخذ قرارا بمكافحة الفساد من خلال إعادة تجسيد لجنة الأخلاق. وأكد زطشي ضرورة توفر دلائل، قائلا "هناك فرق بين كلام الشارع والدلائل"

من جهة أخرى هدد زطشي، نادي اتحاد بلعباس بعقوبات صارمة على خلفية عدم تسديد ديونه بالعملة الصعبة تجاه الهيئة الكروية الوطنيةوكانت ''الفاف'' قد سددت، في جانفي الماضي، ديون الاتحاد تجاه لاعبين أجنبيين اثنين سابقين لهذا الفريق الناشط في الرابطة الأولى المحترفة، بعدما هددته الاتحادية الدولية للعبة (فيفا) بإنزاله إلى الأقسام السفلى في حال عدم تسوية هذه الديون في آجال معينةوقبل ذلك، كانت الفيفا قد أمرت الفاف بخصم ست نقاط من رصي الاتحاد، وهو ما حدث فعلا ما تسبب في تراجع أبناء ''المكرة'' إلى المنطقة الحمراء لينتظروا إلى غاية الجولات الأخيرة لإنقاذ أنفسهم من السقوط إلى الرابطة الثانية

وصرح زطشي، الذي حل ضيفا على حصة رياضية للقناة الأولى الإذاعية، بأن هيئته سددت مبلغا ماليا كبيرا إلى اللاعبين الأجنبيين المعنيين بعد التزام إدارة الاتحاد بتعويضها في أقرب الآجال، متأسفا لعدم وفاء مسيري النادي بوعودهموأمام هذه الوضعية، أكد نفس المسؤول بأنه سيدعو إدارة الاتحاد قريبا إلى اجتماع مع المسؤولين في الفاف مهددا إياها باتخاذ عقوبات صارمة في حق الفريق في حال عدم تسديد ديونه في أقرب المواعيدوأضاف زطشي أنه قرر عدم دفع ديون الأندية تجاه لاعبيها الأجانب الذين يلجؤون إلى ''الفيفا'' مستقبلا، بعدما طفت إلى السطح منذ يومين قضية جديدة في هذا الإطار تخض هذه المرة شباب بلوزداد الذي أمهلته ''الفيفا'' أسبوعا واحدا لدفع ديون لاعب أجنبي سابق